VW выпустит очень маленький кроссовер

Вальтер де Сильва также добавил, что немецкий производитель не ограничится только выпуском маленького VW Tiguan. Концерн рассчитывает в ближайшем будущем вывести на рынок широкую линейку вседорожников разных размеров и разного дизайна, основные стилистические элементы для которого будут позаимствованы у концептуального VW Cross Coupe, впервые представленного на прошлой неделе на моторшоу в Токио. Помимо "младшего брата" Tiguan концерн также намерен выпустить семиместный вариант "Туарега".

Как заявил изданию Automotive News Europe руководитель отдела исследований и новых разработок концерна Volkswagen Ульрих Хакенберг, серийная версия концепта Cross Coupe может вполне появиться в серии. В то же время, де Сильва уточнил, что окончательное решение о возможности производства подобного автомобиля пока еще не принято. Однако концепция вседорожника с чертами спортивного четырехдверного купе, по его словам, "выглядит многообещающе", особенно для запуска такой машины в Китае, самом крупном мировом рынке.

"Китай больше не страна только лишь седанов. Здесь наблюдается большой спрос на кроссоверы и мы должны принять это во внимание при принятии решений о выпуске новых моделей", – заявил де Сильва.