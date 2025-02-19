В России собираются вновь увеличить штраф за непристегнутый ремень

В России собираются вновь увеличить штраф за непристегнутый ременьТакже на законодательном уровне планируют запретить заглушки
Ремень безопасности является главным средством защиты для водителя и пассажиров во время аварий. В то же время на популярных маркетплейсах имеются в свободной продаже заглушки для замков, которые позволяют блокировать сигналы информационных систем автомобилей о непристегнутых ремнях. По данным специалистов, только за последний год продажи подобных устройств в стране выросли почти на треть, достигнув 300 тысяч экземпляров.
С 1 января 2025 года штраф за непристегнутый ремень безопасности повысили с тысячи до полутора тысяч рублей. Теперь же инициаторы законопроекта предлагают увеличить санкцию до трех тысяч.
В сентябре прошлого года в России собирались ужесточить наказание за использование гаджетов за рулем. Исключением хотели сделать лишь навигационные устройства, для работы которых не требуется использование рук.