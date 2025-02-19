В России собираются вновь увеличить штраф за непристегнутый ремень

Ремень безопасности является главным средством защиты для водителя и пассажиров во время аварий. В то же время на популярных маркетплейсах имеются в свободной продаже заглушки для замков, которые позволяют блокировать сигналы информационных систем автомобилей о непристегнутых ремнях. По данным специалистов, только за последний год продажи подобных устройств в стране выросли почти на треть, достигнув 300 тысяч экземпляров.