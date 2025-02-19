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Опубликовано 19 февраля 2025, 17:45
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В России собираются вновь увеличить штраф за непристегнутый ремень

Также на законодательном уровне планируют запретить заглушки
В России предлагают вдвое увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности. По данным издания «Известия», соответствующий законопроект в ближайшее время могут внести на рассмотрение правительства. Кроме того, авторы инициативы считают, что в стране необходимо запретить продажу опасных автомобильных заглушек для ремней, популярность которых за последний год выросла почти на треть.
В России собираются вновь увеличить штраф за непристегнутый ремень
© Adobe Fotostock
Анастасия Мельник

Ремень безопасности является главным средством защиты для водителя и пассажиров во время аварий. В то же время на популярных маркетплейсах имеются в свободной продаже заглушки для замков, которые позволяют блокировать сигналы информационных систем автомобилей о непристегнутых ремнях. По данным специалистов, только за последний год продажи подобных устройств в стране выросли почти на треть, достигнув 300 тысяч экземпляров.

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С 1 января 2025 года штраф за непристегнутый ремень безопасности повысили с тысячи до полутора тысяч рублей. Теперь же инициаторы законопроекта предлагают увеличить санкцию до трех тысяч.

В сентябре прошлого года в России собирались ужесточить наказание за использование гаджетов за рулем. Исключением хотели сделать лишь навигационные устройства, для работы которых не требуется использование рук.

Источник:«Известия»
Автор:Анастасия Мельник
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#Россия
#Штрафы