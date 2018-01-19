Bentley создаст Bentayga для гонок по горам

Компания Bentley готовит гоночную модификацию внедорожника Bentayga, которая летом текущего года примет участие в гонке на американской горе Пайкс Пик. Подготовкой автомобиля занимается автоспортивное подразделение марки.

Никаких подробностей о гоночной модификации внедорожника пока нет. В компании отметили лишь, что он будет оснащаться бензиновым двигателем W12, отдача которого составляет 608 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Машина также получит полный привод, пневмоподвеску и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые питаются от 48-вольтой системы.

В Bentley отметили, что модификация, которая приедет на Пайкс Пик, попробует установить рекордное время прохождения трассы для внедорожников.

На данный момент быстрейшим серийным внедорожник Пайкс Пик является Range Rover Sport. В 2013 году внедорожник с пятилитровым 510-сильным мотором проехал 20-километровую трассу со 156 поворотами за 12 минут 35,61 секунды. За рулем автомобиля находился гонщик Пол Далленбах.

Абсолютный рекорд Пайкс Пик принадлежит Себастьену Лебу. В 2013 году девятикратный чемпион мира по классическому ралли проехал трассу за 8 минут 13,878 секунды. Для подъема он использовал 875-сильный хэтчбек Peugeot 208 T16.

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