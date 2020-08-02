Bentley предложила покупателям Bentayga установить спортивный выхлоп

Спортивная титановая выхлопная система Akrapovic c «захватывающим звуком» штатно ставится на массовые Bentley впервые. Нестандартный глушитель отличится оригинальными спаренными овальными патрубками с надписями Bentley и Akrapovic. Установить выпускную систему словенского производителя можно только для версий с бензиновым V8 для североамериканского рынка и стран Ближнего Востока.
Глушитель Akrapovic входит в пакет заводских улучшений Exterior. Также в этот набор включено декорирование бамперов, спойлера и зеркал углеродным волокном, замена хромированных элементов декора чёрным глянцем, а также установка боковых подножек со специальным покрытием.
Следующая категория аксессуаров — Interior. В неё входят фирменные подушки, чемоданы и сумка для гольфа Bentley, а также подпружиненные подставки для ног.
В ассортименте Bentley Touring дополнения, повышающие практичность кроссовера. Есть заводское крепление для велосипедов, сноуборда или лыж, автобокс на крышу, а также крытый выдвижной ящик для мелочёвки, который можно смонтировать в багажнике.
Комплект Protection защищает автомобиль от внешних воздействий в ходе эксплуатации и на стоянке — в него входят внешние и внутренние автомобильные чехлы, прочные и неприхотливые коврики, а также брызговики.
Фирма Bentley не раскрывает прайс-лист на фирменные аксессуары, но опции из каталога британской марки наверняка окажутся по карману тем, кто покупает кроссовер со стартовой ценой около 170 тысяч долларов (12,6 миллиона рублей).