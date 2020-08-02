Bentley предложила покупателям Bentayga установить спортивный выхлоп

Глушитель Akrapovic входит в пакет заводских улучшений Exterior. Также в этот набор включено декорирование бамперов, спойлера и зеркал углеродным волокном, замена хромированных элементов декора чёрным глянцем, а также установка боковых подножек со специальным покрытием.

Следующая категория аксессуаров — Interior. В неё входят фирменные подушки, чемоданы и сумка для гольфа Bentley, а также подпружиненные подставки для ног.