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18:59

Двигатель-долгожитель Bentley V8 отпраздновал 60-летний юбилей

Мотор дебютировал в 1959 году на седане Bentley S2

© Bentley
Компания Bentley объявила о шестидесятилетии легендарного восьмицилиндрового мотора V8. Силовой агрегат, который начали разрабатывать весной 1958 года, пережил множество обновлений и до сих пор устанавливается на флагманский седан Mulsanne.

Компания Bentley считает, что знаменитый мотор Mulsanne — самый долгоживущий восьмицилиндровый двигатель на Земле. Если не считать Small Block Chevrolet V8, который ведёт свою историю с 1955 года, то так оно и есть.

Разработку мотора V8 компания Bentley начала во второй половине 1950-х: перед главным мотористом Джеком Филлипсом поставили задачу, что «восьмёрка» должна быть как минимум в полтора раза мощнее шестицилиндрового двигателя, используемого в Mark VI, R-Type и семействе S1, но не превосходить старый агрегат по массе и размерам.

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Фото: Bentley Mark VI

Дебют мотора Bentley V8 состоялся в 1959 году на модели S2. Двигатель объёмом 6,2 литра весил на 13,6 килограмма меньше предшественника и серьёзно превосходил его по производительности. Первое локальное обновление подоспело в 1965 году, а в 1971-м рабочий объём силового агрегата увеличился до 6¾ литра — эта величина остаётся неизменной и сегодня.

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Фото: Bentley S2 и Bentley Mulsanne

Ещё одно знаковое обновление настигло «восьмёрку» в начале 1980-х: для модели Mulsanne Turbo мотор оснастили одним турбонагнетателем. Сегодня V8 6.75 помогают две турбины, что позволяет выжимать из двигателя до 537 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента для актуального седана Mulsanne Speed. Выдающиеся характеристики для агрегата с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр!

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Фото: Bentley S2 интерьер

Мотористы Bentley тратят на создание 6,75-литрового агрегата до 15 часов. Силовой агрегат устанавливается исключительно на Mulsanne — остальные модели Bentley перешли на более компактные «восьмёрки» концерна Volkswagen или W-образный двенадцатицилиндровый двигатель.

Прощаться с легендарным «сердцем» британцы не спешат: двигатель обладает достаточной производительностью, исключительной надёжностью и линейностью характеристик. Ультра-роскошный Mulsanne Speed с 6,75-литровым мотором может разгоняться с места до 100 километров в час за 4,8 секунды и достигать максимальной скорости 305 километров в час.

С каждым обновлением Mulsanne мотористы Bentley дорабатывают двигатель, повышая эффективность и подгоняя показатели экологичности и расхода топлива. Вполне вероятно, что именно двигатель 6¾ будет последним ДВС, от которого откажутся в Крю под натиском электрокаров.