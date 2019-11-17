Двигатель-долгожитель Bentley V8 отпраздновал 60-летний юбилей

Компания Bentley считает, что знаменитый мотор Mulsanne — самый долгоживущий восьмицилиндровый двигатель на Земле. Если не считать Small Block Chevrolet V8, который ведёт свою историю с 1955 года, то так оно и есть.

Разработку мотора V8 компания Bentley начала во второй половине 1950-х: перед главным мотористом Джеком Филлипсом поставили задачу, что «восьмёрка» должна быть как минимум в полтора раза мощнее шестицилиндрового двигателя, используемого в Mark VI, R-Type и семействе S1, но не превосходить старый агрегат по массе и размерам.