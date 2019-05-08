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12:01

Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии

Британская марка сделала версию модели в честь самого известного региона Германии

Компания Bentley представила тематическую версию кабриолета Continental GT Convertible, посвященную самому известному региону Германии — Баварии. Цветовая схема автомобиля, построенного в единственном экземпляре ателье Mulliner, символизирует флаг федеральной земли.
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За дизайн особого Bentley Continental GT Convertible отвечал главный стилист британской марки Штефан Зилафф. Он вдохновлялся красотой Баварии, поэтому для окраски кузова кабриолета выбрал цвет «ледниковый белый» (Glacier White), а для крыши — «имперский синий» (Imperial Blue). Эти оттенки подражают цветам флага Баварии, узор которого также можно найти на передних крыльях и подголовниках.

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«Баварский» кабриолет можно отличить еще и по 22-дюймовым колесам из пакета Mulliner Driving Specification, а также забранной хромированной сеткой решетке радиатора. Завершает образ передняя панель из шпона, выкрашенного в цвет Glacier White, обитая синей кожей с двойной прострочкой.

По технике никаких изменений. Под капотом кабриолета установлен 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». До «сотни» Continental GT Convertible разгоняется за 3,8 секунды и достигает максимальной отметки 333 километра в час.

В России обычный вариант GTC можно купить за 16 490 000 рублей.

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