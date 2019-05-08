Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии

По технике никаких изменений. Под капотом кабриолета установлен 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». До «сотни» Continental GT Convertible разгоняется за 3,8 секунды и достигает максимальной отметки 333 километра в час.

В России обычный вариант GTC можно купить за 16 490 000 рублей.