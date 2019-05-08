Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии

За дизайн особого Bentley Continental GT Convertible отвечал главный стилист британской марки Штефан Зилафф. Он вдохновлялся красотой Баварии, поэтому для окраски кузова кабриолета выбрал цвет «ледниковый белый» (Glacier White), а для крыши — «имперский синий» (Imperial Blue). Эти оттенки подражают цветам флага Баварии, узор которого также можно найти на передних крыльях и подголовниках.
«Баварский» кабриолет можно отличить еще и по 22-дюймовым колесам из пакета Mulliner Driving Specification, а также забранной хромированной сеткой решетке радиатора. Завершает образ передняя панель из шпона, выкрашенного в цвет Glacier White, обитая синей кожей с двойной прострочкой.
По технике никаких изменений. Под капотом кабриолета установлен 6,0-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, который выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». До «сотни» Continental GT Convertible разгоняется за 3,8 секунды и достигает максимальной отметки 333 километра в час.
В России обычный вариант GTC можно купить за 16 490 000 рублей.