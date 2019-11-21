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10:40

Bentley выпустила кроссовер с семиместным салоном

Для вседорожника Bentayga стали доступны новые конфигурации салона

© Bentley
Компания Bentley расширила перечень оснащения кроссоверов Bentayga. Теперь роскошный вседорожник можно заказать в четырёх- или семиместном исполнении. Пока опция доступна для европейских и американских клиентов марки.

Добавить третий ряд сидений можно только «Бентайгам» с трёхместным диваном посередине. Задние кресла оборудованы электроприводом, так что «галёрку» можно легко сложить, освободив место для багажа. Средний ряд складывается только вручную. Для вседорожников с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, основанной на трёхлитровом битурбомоторе V6 3.0, заказать семиместный салон не удастся.

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Фото: Bentley Bentayga с семиместным салоном

Если «трёхрядная» Bentayga позиционируется как практичная версия без потери удобства, то в четырёхместном салоне акценты смещены на роскошь. Мультиконтрурные задние кресла не уступают по уровню комфорта передним: есть 12-позиционные электрорегулировки, подогрев, вентиляция и массаж. Сиденья разделены центральной консолью с отсеком для мелочёвки, подлокотником, USB-разъёмами и подстаканниками с охлаждением.

За рубежом моторная гамма Bentayga состоит из электрифицированной 449-сильной силовой установки Plug-In Hybrid с V6 3.0 в основе, модификации V8 4.0 мощностью 550 лошадиных сил, исполнения с 608-сильным W12 6.0 и топ-версии Speed с форсированным до 635 лошадиных сил двенадцатицилиндровым мотором.

Вероятно, в российском конфигураторе Bentley новые комбинации салона тоже появятся. Гибридная модификация на нашем рынке не продаётся, зато у нас, помимо всего прочего, доступна к заказу дизельная версия с 435-сильным четырёхлитровым V8 с тройным наддувом. Цены на Bentayga стартуют с 13,44 миллиона рублей.