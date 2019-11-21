Bentley выпустила кроссовер с семиместным салоном

За рубежом моторная гамма Bentayga состоит из электрифицированной 449-сильной силовой установки Plug-In Hybrid с V6 3.0 в основе, модификации V8 4.0 мощностью 550 лошадиных сил, исполнения с 608-сильным W12 6.0 и топ-версии Speed с форсированным до 635 лошадиных сил двенадцатицилиндровым мотором.

Вероятно, в российском конфигураторе Bentley новые комбинации салона тоже появятся. Гибридная модификация на нашем рынке не продаётся, зато у нас, помимо всего прочего, доступна к заказу дизельная версия с 435-сильным четырёхлитровым V8 с тройным наддувом. Цены на Bentayga стартуют с 13,44 миллиона рублей.