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11:05

Книгу о Bentley оценили в цену кабриолета Continental GTC

Цена самого дорого издания — 200 тысяч фунтов стерлингов

Компания Bentley рассказала о книге Bentley Centenary Opus, выпущенной в честь 100-летнего юбилея британской марки. Она выйдет тиражом 607 экземпляров, а самый дорогой вариант обойдется покупателю в 200 тысяч фунтов стерлингов — дороже кабриолета Continental GTC.
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В книге, которую в Bentley называют самым тяжелым изданием об автомобильной марке (масса книги — 30 килограммов), рассказывается о победах в «Ле-Мане» в 20-х годах прошлого века, культовых моделях, а также людях, которые стояли у истоков компании. Последняя глава Bentley Centenary Opus посвящена будущему бренда: сохранению ценностей и развитию технологий.

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Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах. Самый простой — Centenary Edition — отпечатают в 500 экземплярах. Для него можно выбрать один из четырех цветов кожаной обложки, а цена составляет три тысяч фунтов стерлингов (249 тысяч рублей). Mulliner Edition — это снятые на Polaroid культовые модели марки и 56 акварельных рисунков на шелковой бумаге, а также часть покрышки победителя «Ле-Мана» 2003 года Speed 8 и алюминиевый чехол. Цена издания — 12 500 фунтов стерлингов (1 033 000 рублей). Тираж — 100 экземпляров.

Самый дорогой вариант книги называется 100 Carat Edition и стоит 200 тысяч фунтов стерлингов (16,5 миллиона рублей). Каждый из семи экземпляров такого издания инкрустирован бриллиантами общим весом 100 каратов и украшен логотипом Bentley из белого золота или платины.

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