Книгу о Bentley оценили в цену кабриолета Continental GTC

Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах. Самый простой — Centenary Edition — отпечатают в 500 экземплярах. Для него можно выбрать один из четырех цветов кожаной обложки, а цена составляет три тысяч фунтов стерлингов (249 тысяч рублей). Mulliner Edition — это снятые на Polaroid культовые модели марки и 56 акварельных рисунков на шелковой бумаге, а также часть покрышки победителя «Ле-Мана» 2003 года Speed 8 и алюминиевый чехол. Цена издания — 12 500 фунтов стерлингов (1 033 000 рублей). Тираж — 100 экземпляров.