Bentley отметит 100-летие выпуском эксклюзивной модели

Судя по опубликованному изображению и ролику, юбилейные машины будут отличаться темно-зеленым цветом кузова и цифрой «9» на решетке радиатора. Blower Bentley c таким номером выступал в «Ле-Мане», где в 1930 году установил рекорд прохождения круга. Кроме того, «девятка» может символизировать годы столетия: 1919-2019.
В рамках празднования 100-летней годовщины со дня основания Bentley также выпустит книгу, рассказывающую об истории и будущем бренда. Основное внимание в книге будет уделено победам в «Ле-Мане» в 20-х годах прошлого века, культовым моделям марки, а также людям, которые стояли у истоков компании.
Издание Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах: Mulliner, Centenary и Crewe. Первые два отпечатают в большом формате, последний выйдет в более компактном размере.