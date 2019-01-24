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10:25

Bentley отметит 100-летие выпуском эксклюзивной модели

Дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве 5 марта этого года

Свой 100-летний юбилей компания Bentley отметит выпуском эксклюзивной модели. Лимитированное издание, предположительно, Continental GT, дебютирует весной на автосалоне в Женеве.

Судя по опубликованному изображению и ролику, юбилейные машины будут отличаться темно-зеленым цветом кузова и цифрой «9» на решетке радиатора. Blower Bentley c таким номером выступал в «Ле-Мане», где в 1930 году установил рекорд прохождения круга. Кроме того, «девятка» может символизировать годы столетия: 1919-2019.

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В рамках празднования 100-летней годовщины со дня основания Bentley также выпустит книгу, рассказывающую об истории и будущем бренда. Основное внимание в книге будет уделено победам в «Ле-Мане» в 20-х годах прошлого века, культовым моделям марки, а также людям, которые стояли у истоков компании.

Издание Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах: Mulliner, Centenary и Crewe. Первые два отпечатают в большом формате, последний выйдет в более компактном размере.

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