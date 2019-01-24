Bentley отметит 100-летие выпуском эксклюзивной модели

В рамках празднования 100-летней годовщины со дня основания Bentley также выпустит книгу, рассказывающую об истории и будущем бренда. Основное внимание в книге будет уделено победам в «Ле-Мане» в 20-х годах прошлого века, культовым моделям марки, а также людям, которые стояли у истоков компании.

Издание Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах: Mulliner, Centenary и Crewe. Первые два отпечатают в большом формате, последний выйдет в более компактном размере.