Первый электрический Bentley не будет спорткаром

Известно, что первый батарейный Bentley не будет спорткаром. «Мы говорили о спорткарах в прошлом, но сейчас нет уверенности, что они нужны, — говорит Холмарк — Volkswagen Group и так выпускает их в достаточном количестве». Глава компании намекает, что с помощью новой модели бренд попытается переосмыслить в современном ключе классический гранд-турер, представив электрокар с очень большим запасом хода.