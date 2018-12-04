Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:18

Первый электрический Bentley не будет спорткаром

Компания выпустит электрокар только после появления новых типов батарей

Первый серийный электрокар Bentley появится только после создания новых типов аккумуляторов. В частности, речь идет о батареях с высокой плотностью хранения энергии. Современные технологии, по мнению главы британской марки Адриана Холмарка, ограничивают размеры автомобиля и не подходят для премиального сегмента. При этом первой электрической моделью марки будет не спорткар.

Прорыв в батарейных технологиях произойдет не ранее 2023 – 2025 года, считает Холмарк. Их использование в первом полностью электрическом Bentley позволит привлечь новых клиентов, которые раньше вообще не покупали роскошные автомобили. При этом, отмечает Холмарк, из нынешних владельцев Bentley рассматривают возможность приобретения электрокара около 40 процентов.

Концепт-кар Bentley EXP 12 Speed 6e

Известно, что первый батарейный Bentley не будет спорткаром. «Мы говорили о спорткарах в прошлом, но сейчас нет уверенности, что они нужны, — говорит Холмарк — Volkswagen Group и так выпускает их в достаточном количестве». Глава компании намекает, что с помощью новой модели бренд попытается переосмыслить в современном ключе классический гранд-турер, представив электрокар с очень большим запасом хода.

Концепт-кар Bentley EXP 12 Speed 6e

В марте прошлого года на автосалоне в Женеве Bentley представила концептуальный родстер EXP 12 Speed 6e, оснащенный полностью электрической силовой установкой. По данным производителя, запаса хода прототипа должно было хватить на поездку из Лондона в Париж (около 500 километров) или из Милана в Монако (около 400 километров).

Источник: Automotive News Europe
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...