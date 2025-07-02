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Опубликовано 02 июля 2025, 12:24
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Bentley показала обновленную эмблему

Она дебютирует вживую на шоу-каре 8 июля
Bentley обновила эмблему в пятый раз за свою историю. Крылатая литера B, или Winged B, изменилась впервые с 2005 года и всего лишь в пятый раз за 106-летнюю историю марки. Новая итерация эмблемы дебютирует 8 июля: ее покажут вживую на капоте концепт-кара, демонстрирующего стиль будущих Bentley. В тот же день британцы откроют двери новой трехэтажной дизайн-студии в своей штаб-квартире в Крю.
Bentley показала обновленную эмблему
© Bentley
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Новая эмблема, пожалуй, отличается от предшественниц сильнее, чем когда-либо. Суть осталась прежней, но крылья заметно заострены и заключены в толстый контур. Перья в нижней части исчезли, а буква В стала еще более объемной, с более выраженными бликами и тенями, — Bentley не стала подхватывать тренд на плоские логотипы, которые в последние годы стали привычными.

Эволюция Winged B

Эволюция Winged B

© Bentley

Робин Пейдж, автор эмблемы, отмечает, что она «чище, четче и эффектнее предшественницы». Вместе с концептом она «символизирует мощное, захватывающее будущее этой и ее исключительных, изготовленных вручную продуктов».

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Оригинальный шильдик Bentley создал в 1919 году Фредерик Гордон Кросби. В последствии он обновлялся в 1931, 1990, 2002 и, наконец, в 2025 году.

Что касается концепта, то при его создании дизайнеры черпали вдохновение из «знакового прошлого Bentley» — вероятно, источником послужила некая культовая модель. Ожидается, что шоу-кар будет полностью электрическим. В серию он не пойдет, но станет витриной нового дизайнерского языка, согласно которому будут оформлять будущие Bentley.

Источник:Bentley
Автор:Мария Руцкая
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#Bentley