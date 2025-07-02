Bentley показала обновленную эмблему

Она дебютирует вживую на шоу-каре 8 июля

Bentley обновила эмблему в пятый раз за свою историю. Крылатая литера B, или Winged B, изменилась впервые с 2005 года и всего лишь в пятый раз за 106-летнюю историю марки. Новая итерация эмблемы дебютирует 8 июля: ее покажут вживую на капоте концепт-кара, демонстрирующего стиль будущих Bentley. В тот же день британцы откроют двери новой трехэтажной дизайн-студии в своей штаб-квартире в Крю.