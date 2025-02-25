Bentley выбрала два имени для «маленького Bentayga»

Barnato, вероятно, отсылает к фамилии Вульфа Барнато — британского финансиста, миллионера и заядлого гонщика, который ездил на Bentley в 20-х годах прошлого века и три раза побеждал в «24 часа Ле-Мана». Он также немало инвестировал в марку, чем помог ей пережить трудные времена и разработать новое поколение машин.

С Mayon не все так однозначно: возможно, это название вулкана Майон над заливом Албари на Филиппинах. Выбор Bentley понятен, если вспомнить, что Bentayga назван в честь скального образования Roque Bentayga на Канарских островах.