Bentley выбрала два имени для «маленького Bentayga»Дебют может состояться в 2026 году
Barnato, вероятно, отсылает к фамилии Вульфа Барнато — британского финансиста, миллионера и заядлого гонщика, который ездил на Bentley в 20-х годах прошлого века и три раза побеждал в «24 часа Ле-Мана». Он также немало инвестировал в марку, чем помог ей пережить трудные времена и разработать новое поколение машин.
С Mayon не все так однозначно: возможно, это название вулкана Майон над заливом Албари на Филиппинах. Выбор Bentley понятен, если вспомнить, что Bentayga назван в честь скального образования Roque Bentayga на Канарских островах.
Ранее Bentley пообещала представить новый кроссовер, который займет нишу ниже Bentayga, в 2026 году. Он получит полностью электрическую силовую установку и, несмотря на прозвище baby Bentayga, данное ему в СМИ, маленьким не будет: в длину кроссовер вытянется почти на пять метров.
Вместе с тем Bentley готовит «заряженную» версию Bentayga без гибрида. Вариант с бензиновым V8 мощностью до 600 лошадиных сил без электрического «довеска» появится в 2025 году.