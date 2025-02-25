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Опубликовано 25 февраля 2025, 13:36
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Bentley выбрала два имени для «маленького Bentayga»

Дебют может состояться в 2026 году
Mayon и Barnato: как Bentley назовет уменьшенную версию Bentayga. В Европейском ведомстве по интеллектуальной собственности были обнаружены две заявки на регистрацию товарных знаков, поданных Bentley. Один из них, Barnato, связан с историей британского производителя, а о значении второго пока можно только догадываться. Ожидается, что одно из имен достанется кроссоверу меньше Bentayga с полностью электрической силовой установкой.
Bentley выбрала два имени для «маленького Bentayga»
© Bentley
Мария Руцкая

Barnato, вероятно, отсылает к фамилии Вульфа Барнато — британского финансиста, миллионера и заядлого гонщика, который ездил на Bentley в 20-х годах прошлого века и три раза побеждал в «24 часа Ле-Мана». Он также немало инвестировал в марку, чем помог ей пережить трудные времена и разработать новое поколение машин.

С Mayon не все так однозначно: возможно, это название вулкана Майон над заливом Албари на Филиппинах. Выбор Bentley понятен, если вспомнить, что Bentayga назван в честь скального образования Roque Bentayga на Канарских островах.

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Ранее Bentley пообещала представить новый кроссовер, который займет нишу ниже Bentayga, в 2026 году. Он получит полностью электрическую силовую установку и, несмотря на прозвище baby Bentayga, данное ему в СМИ, маленьким не будет: в длину кроссовер вытянется почти на пять метров.

Вместе с тем Bentley готовит «заряженную» версию Bentayga без гибрида. Вариант с бензиновым V8 мощностью до 600 лошадиных сил без электрического «довеска» появится в 2025 году.

Источник:CarBuzz
Автор:Мария Руцкая
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