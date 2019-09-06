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17:22

Число конфигураций Bentley Continental GT достигло 7 миллиардов

Для модели предложили панорамную крышу и декор из углеволокна

Компания Bentley добавила в список оснащения Continental GT две новые опции: стеклянную панорамную крышу с поляризационным покрытием и декоративные элементы из покрытого лаком углепластика. С появлением нового оснащения количество доступных конфигураций модели достигло семи миллиардов.

Панорамная крыша с поляризацией предлагается только для модификации Bentley Continental GT с двигателем W12. Она оборудована обитой алькантарой шторкой с 15 вариантами расцветки, управление которой вынесено на центральную консоль. Установка панорамной крыши обойдется в 3150 фунтов стерлингов или около 255 тысяч рублей. Пакет High Gloss Carbon Fibre включает декоративные панели из углеволокна для передней панели и дверей и доступен в том числе для Continental GT V8.

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В конфигураторе Bentley для Continental GT можно выбрать один из 63 цветов кузова, колеса с девятью разными дизайнами и двумя размерами, девять основных и девять вторичных оттенков интерьера, а также 18 вариантов декоративной отделки салона. Всего, по словам компании из Крю, покупателям доступны семь миллиардов различных конфигураций автомобиля.

Continental GT оснащается 6,0-литровым W12 мощностью 635 сил и 900 Нм момента либо 4.0 V8 с двумя турбонагнетателями и функцией отключения половины цилиндров при малых нагрузках. Отдача «восьмерки» — 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

В России Bentley Continental GT стоит от 14 290 000 рублей.