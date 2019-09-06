Число конфигураций Bentley Continental GT достигло 7 миллиардов

Панорамная крыша с поляризацией предлагается только для модификации Bentley Continental GT с двигателем W12. Она оборудована обитой алькантарой шторкой с 15 вариантами расцветки, управление которой вынесено на центральную консоль. Установка панорамной крыши обойдется в 3150 фунтов стерлингов или около 255 тысяч рублей. Пакет High Gloss Carbon Fibre включает декоративные панели из углеволокна для передней панели и дверей и доступен в том числе для Continental GT V8.