Студенты британского колледжа искусств нарисовали Bentley 2050 года

Кейт НамГун видит будущее Bentley в ретрокупе с обтекаемым кузовом и традиционным двигателем внутреннего сгорания. Через несколько десятков лет, с появлением большего количества беспилотников, самостоятельное вождения автомобиля может стать прерогативой очень обеспеченных людей. Кейт считает, что они захотят видеть, как работает автомобиль, и сравнивает машины с механическими часами.