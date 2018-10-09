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11:09

Студенты британского колледжа искусств нарисовали Bentley 2050 года

В своих работах они показали будущее мира роскоши и персонального транспорта

Выпускники факультета умной мобильности (MA Intelligent Mobility) Королевского колледжа искусств Великобритании представили свое видение моделей Bentley 2050 года. В своих работах они попытались продемонстрировать, каким будет будущее мира роскоши и персонального транспорта в мире без водителей.

Из 24 присланных на конкурс работ преподаватели RCA и сотрудники дизайнерского центра Bentley выбрали четыре, наиболее удовлетворяющие поставленной задаче. Проекты демонстрирую те изменения, которые неизменно произойдут при массовом переходе к автономным системам управления и электрическим силовым установкам, но по-прежнему преподносят автомобиль как символ индивидуальности и свободы.

Кейт НамГун видит будущее Bentley в ретрокупе с обтекаемым кузовом и традиционным двигателем внутреннего сгорания. Через несколько десятков лет, с появлением большего количества беспилотников, самостоятельное вождения автомобиля может стать прерогативой очень обеспеченных людей. Кейт считает, что они захотят видеть, как работает автомобиль, и сравнивает машины с механическими часами.

Работа Джека Уотсона под названием Stratospheric Grand Touring — это роскошный, похожий на НЛО беспилотник, который стирает границы между странами и континентами. В будущем, по мнению Уотсона, деловые люди не будут ограничены одним местом жительства, а станут свободно перемещаться.

Ирен Чиу концентрирует внимание на роли звука. Будущие модели Bentley смогут выборочно отфильтровывать ненужные или неприятные шумы, оставляя только благоприятную биоакустику.

Элегантность и британский этикет по-прежнему будут играть немаловажную роль в беспилотных автомобилях Bentley, считает Энуджи Чой. Его работа под названием Elegant Autonomy фокусируется на процессе входа и выхода из машины.

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