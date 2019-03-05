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10:46

Bentley украсит Continental GT золотом и частицей 90-летней гоночной машины

Компания выпустит 100 особых купе, посвященных классическому Bentley Blower

Компания Bentley представила специальную модификацию купе Continental GT – Number 9. Автомобиль, который выпустят тиражом 100 экземпляров, подготовлен придворным ателье Mulliner. Его премьера состоялась на автосалоне в Женеве.
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Название спецверсии Number 9 – дань памяти сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму» Биркину и его турбированному автомобилю Bentley Blower №9, на котором он участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года. 175-сильная машина, окрашенная в зеленый цвет, сейчас считается культовым гоночных «Бентли» довоенных лет.

Новый Continental GT окрашен в такой же зеленый оттенок (машину можно заказать и в черном цвете), имеет цифру «9» на решетке радиатора, 21-дюймовые диски и кузовные элементы из карбона.

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В салоне купе используется отделка из шлифованного алюминия и кожа. На центральной консоли устанавливаются часы марки Jaeger, созданные по мотивам циферблата оригинального Blower Биркина. Кроме того, каждая машина спецверсии получит частицу легендарного гоночного Bentley: деревянную вставку из сиденья, которое было заменено во время реставрации автомобиля. Ее поместят в середину панели приборов поворотного дисплея Continental GT.

Также рукоятки дефлекторов особого купе будут покрыты 18-каратным золотом, а на порогах разместится надпись «1 of 100» («Один из 100»).

Купе оснащается шестилитровым W12 с двумя турбинами. Отдача двигателя составляет 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

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