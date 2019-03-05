Bentley украсит Continental GT золотом и частицей 90-летней гоночной машины

Название спецверсии – Number 9 – дань памяти сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму» Биркину и его турбированному автомобилю Bentley Blower №9, на котором он участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года. 175-сильная машина, окрашенная в зеленый цвет, сейчас считается культовым гоночных «Бентли» довоенных лет.

Новый Continental GT окрашен в такой же зеленый оттенок (машину можно заказать и в черном цвете), имеет цифру «9» на решетке радиатора, 21-дюймовые диски и кузовные элементы из карбона.