Bentley украсит Continental GT золотом и частицей 90-летней гоночной машины

Название спецверсии – Number 9 – дань памяти сэру Генри Ральфу Стэнли «Тиму» Биркину и его турбированному автомобилю Bentley Blower №9, на котором он участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года. 175-сильная машина, окрашенная в зеленый цвет, сейчас считается культовым гоночных «Бентли» довоенных лет.
Новый Continental GT окрашен в такой же зеленый оттенок (машину можно заказать и в черном цвете), имеет цифру «9» на решетке радиатора, 21-дюймовые диски и кузовные элементы из карбона.
В салоне купе используется отделка из шлифованного алюминия и кожа. На центральной консоли устанавливаются часы марки Jaeger, созданные по мотивам циферблата оригинального Blower Биркина. Кроме того, каждая машина спецверсии получит частицу легендарного гоночного Bentley: деревянную вставку из сиденья, которое было заменено во время реставрации автомобиля. Ее поместят в середину панели приборов поворотного дисплея Continental GT.
Также рукоятки дефлекторов особого купе будут покрыты 18-каратным золотом, а на порогах разместится надпись «1 of 100» («Один из 100»).
Купе оснащается шестилитровым W12 с двумя турбинами. Отдача двигателя составляет 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.