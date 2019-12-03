Вот таких Bentley Continental GT в мире будет всего 15 машин

В честь рекорда Bentley выпустила спецверсию Bentayga под названием Pikes Peak. А теперь такая появилась у Continental GT. Узнать «рекордное» купе можно по ядовито-зеленому окрасу Radium by Mulliner с глянцевыми черными акцентами, аэродинамическому обвесу из углепластика, тормозным суппортам в цвете Acid Green и шинам Pirelli P Zero из «цветной» линейки.

О достижении напомнят наклейки Pikes Peak на передних крыльях, а о том, что рекорд установлен в юбилейный для бренда год — опциональная решетка радиатора с цифрой «100».