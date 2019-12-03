Вот таких Bentley Continental GT в мире будет всего 15 машин

30 июня 2019 года Bentley второй раз подряд установила рекорд гонки «Пайкс Пик» для серийных автомобилей. Гонщик Рис Миллен за рулем Continental GT преодолел подъем в 19,99 километра за 10 минут и 18 секунд, улучшив прошлое достижение на восемь секунд ровно. Годом ранее он проехал по тому же маршруту на Bentayga, побив результат Пола Далленбаха на Range Rover Sport почти на две минуты.
В честь рекорда Bentley выпустила спецверсию Bentayga под названием Pikes Peak. А теперь такая появилась у Continental GT. Узнать «рекордное» купе можно по ядовито-зеленому окрасу Radium by Mulliner с глянцевыми черными акцентами, аэродинамическому обвесу из углепластика, тормозным суппортам в цвете Acid Green и шинам Pirelli P Zero из «цветной» линейки.
О достижении напомнят наклейки Pikes Peak на передних крыльях, а о том, что рекорд установлен в юбилейный для бренда год — опциональная решетка радиатора с цифрой «100».
Салон лимитированного Bentley Continental GT выполнен в двух цветах: основной — черный Beluga, дополнительный — Radium. В отделке использована алькантара и карбон.
Переднюю панель украшает схематическое изображение трассы Pikes Peak с временем её прохождения (всего будет пять различных вариантов этой графики), на дверях установлены двухцветные декоративные сетки динамиков аудиосистемы Bang&Olufsen.
Под капотом Contintnel GT, как и у гоночной машины, установлен 6,0-литровый наддувный W12. Агрегат выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат»; привод — полный. «Сотню» купе набирает за 3,7 секунды и разгоняется до 333 километров в час.
Цену такой машины пока не сообщают.