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18:56

Вот таких Bentley Continental GT в мире будет всего 15 машин

Марка отметила рекорд Пайкс Пика лимитированной серией купе

Алексей Носаченко
Компания Bentley представила особую версию купе Continental GT. Ее посвятили рекорду, установленному Рисом Милленом на горе Пайкс Пик летом этого года, а тираж ограничили всего 15 экземплярами.

30 июня 2019 года Bentley второй раз подряд установила рекорд гонки «Пайкс Пик» для серийных автомобилей. Гонщик Рис Миллен за рулем Continental GT преодолел подъем в 19,99 километра за 10 минут и 18 секунд, улучшив прошлое достижение на восемь секунд ровно. Годом ранее он проехал по тому же маршруту на Bentayga, побив результат Пола Далленбаха на Range Rover Sport почти на две минуты.

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В честь рекорда Bentley выпустила спецверсию Bentayga под названием Pikes Peak. А теперь такая появилась у Continental GT. Узнать «рекордное» купе можно по ядовито-зеленому окрасу Radium by Mulliner с глянцевыми черными акцентами, аэродинамическому обвесу из углепластика, тормозным суппортам в цвете Acid Green и шинам Pirelli P Zero из «цветной» линейки.

О достижении напомнят наклейки Pikes Peak на передних крыльях, а о том, что рекорд установлен в юбилейный для бренда год — опциональная решетка радиатора с цифрой «100».

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Салон лимитированного Bentley Continental GT выполнен в двух цветах: основной — черный Beluga, дополнительный — Radium. В отделке использована алькантара и карбон.

Переднюю панель украшает схематическое изображение трассы Pikes Peak с временем её прохождения (всего будет пять различных вариантов этой графики), на дверях установлены двухцветные декоративные сетки динамиков аудиосистемы Bang&Olufsen.

Под капотом Contintnel GT, как и у гоночной машины, установлен 6,0-литровый наддувный W12. Агрегат выдает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат»; привод — полный. «Сотню» купе набирает за 3,7 секунды и разгоняется до 333 километров в час.

Цену такой машины пока не сообщают.