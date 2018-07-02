Универсал Bentley c кузовом Mercedes-Benz выставили на продажу

Дилер по продаже классических автомобилей Hyman выставил на продажу уникальный универсал — Bentley S2 образца 1960 года с кузовом от Mercedes-Benz 300SE (W112). Автомобиль построен ателье Wendler по заказу неизвестного клиента из Нью-Йорка. Заявленная цена — 575 тысяч долларов (36,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Bentley S2 с номером шасси «LLBA9» — это один из шести длиннобазных «Эс-вторых», доработанных кузовными ателье, и вторая машина, построенная Wendler для особо клиента. По слухам, Mercedes-Benz отказался строить для него первую машину — универсал на базе роскошного 300 d Adenauer — и покупатель обратился к немецкому тюнеру. После второго отказа, когда понадобилась замена «300-му», шасси для будущей машины позаимствовали у Benltey.

На «тележку» S2 специалисты Wendler установили доработанный кузов от W112, превратив машину в универсал. Большинство деталей использовалось от оригинального 300-го, в том числе элементы отделки экстерьера и светотехника. При этом главной особенностью необычного «Бентли» стали плавники Heckflosse — визитная карточка W112.

Универсал Bentley S2 сохранил оригинальную решетку радиатора, но получил вертикальные фары от Mercedes-Benz американской спецификации. Задние фонари взяты у Buick.

Автомобиль долгое время находился в музее. В 2012-2013 году универсал отреставрировали в компании Automotive Restorations: машину выкрасили в оригинальный серебристо-серый цвет, а салон отделали оранжево-красной кожей, дубовым шпоном. В список оснащения Bentley S2 входит люк, стереомагнитола Becker Europa.