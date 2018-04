Mercedes-Benz рассказал о лучших трюках со своими машинами

Компания Mercedes-Benz представила пятерку лучших трюков, связанных с автомобилями марки. Среди них: гонка между трейсером, купе С-Class и радиоуправляемой машинкой, а также суперкар Mercedes-Benz SLS AMG, ловящий мяч для гольфа. Ролик с подборкой опубликован на канале производителя на YouTube.

Лучшим трюком Mercedes-Benz назвал двухмильный непрерывный дрифт, который исполнил Пол Уоллес, создатель известного Youtube-канала Supercars of London. Его даже не включили в общий список, а вынесли в отдельное видео.

Видео с YouTube-канала Mercedes-Benz.

Предыдущий эпизод серии Best of Benz посвятили пятерке лучших машин с открытым верхом. На пятое место компания поставила 557-сильный родстер Mercedes-AMG GT C, а на первое — культовый 300 SL Roadster.

