Беременным рассказали, как безопасно путешествовать на машине, в автобусе и самолете

По словам специалиста, сильная тряска в машине на раннем сроке беременности (3−5 недель) может вызывать дискомфорт и стресс, что нежелательно. Хотя сама тряска, как правило, не приводит к серьезным проблемам, длительное и интенсивное воздействие вибраций лучше избегать. Рекомендуется по возможности не ездить по неровным дорогам и обеспечивать комфортные условия во время поездки.

Одной из главных опасностей при поездках на личном автомобиле является неправильное использование ремня безопасности. Многие беременные либо не пристегиваются, либо делают это с ошибками. Врач подчеркивает: отключать подушки безопасности категорически нельзя. Нижнюю лямку ремня необходимо пропускать под животом, а верхнюю — между грудью.

В общественном транспорте опасность представляют резкие движения и толчки. В автобусах узкие проходы, и во время движения пассажирам сложно сохранять равновесие. Беременным рекомендуется не торопиться при входе и выходе, всегда держаться за поручни. На поздних сроках от долгих поездок лучше отказаться из-за риска преждевременных родов.

Авиаперелеты также несут риски: из-за турбулентности и ограниченного пространства в салоне беременным сложно передвигаться, а длительное сидение в одном положении может спровоцировать отеки и тромбоз. Гинеколог советует выбирать место у прохода, чаще вставать для разминки и по возможности избегать полетов на поздних сроках.

В морских круизах опасность представляет качка, которая может усилить токсикоз и вызвать недомогание. Перед поездкой важно уточнить наличие врача на борту и доступность медицинской помощи в портах захода, а также убедиться, что лекарства от морской болезни безопасны для плода.

Врач подчеркнула, что после 36 недель беременности роды могут начаться в любой момент, поэтому находиться вдали от роддома опасно.