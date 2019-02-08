На выставку классических автомобилей в Париже привезли самый большой тягач 50-х

Доставленный на выставку Berliet T100 последние тридцать лет хранится в коллекции Фонда автомобилей Мариуса Берлие. Тягач представили на автосалоне в Париже в 1957 году, где для него потребовалось возвести отдельный павильон.

Berliet использовали для работы на нефтяных и газовых месторождениях в Сахаре, а после признания независимости Алжира второй по счету экземпляр машины вернулся во Францию.