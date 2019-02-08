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17:29

На выставку классических автомобилей в Париже привезли самый большой тягач 50-х

Из музея доставили один из двух сохранившихся экземпляров Berliet T100

На выставку классических автомобилей Rétromobile, которая сейчас проходит в Париже, доставили самый большой грузовик 50-х годов — Berliet T100. С 1957 по 1959 года было построено четыре экземпляра машины, из которых сохранилось лишь два.

Доставленный на выставку Berliet T100 последние тридцать лет хранится в коллекции Фонда автомобилей Мариуса Берлие. Тягач представили на автосалоне в Париже в 1957 году, где для него потребовалось возвести отдельный павильон.

Berliet использовали для работы на нефтяных и газовых месторождениях в Сахаре, а после признания независимости Алжира второй по счету экземпляр машины вернулся во Францию.

Видео: Matthieu Turel

Berliet T100 оснащен 30-литровым дизелем Cummins V12, отдача которого составляет 700 лошадиных сил, и гидромеханической трансмиссией. В длину машина насчитывает 13,4 метра, ширину — 5,5 метра, высоту — 4,5 метра. Полная масса — 200 тонн.

Расход Berliet T100 при движении с грузом достигал 640 литров на 100 километров. В 1962 году на последний экземпляр T100 установили экспериментальную газовую турбину Turbomeca, однако из-за возросшего расхода от нее отказались.

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