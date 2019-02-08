На выставку классических автомобилей в Париже привезли самый большой тягач 50-х

Доставленный на выставку Berliet T100 последние тридцать лет хранится в коллекции Фонда автомобилей Мариуса Берлие. Тягач представили на автосалоне в Париже в 1957 году, где для него потребовалось возвести отдельный павильон.
Berliet использовали для работы на нефтяных и газовых месторождениях в Сахаре, а после признания независимости Алжира второй по счету экземпляр машины вернулся во Францию.
Видео: Matthieu Turel
Berliet T100 оснащен 30-литровым дизелем Cummins V12, отдача которого составляет 700 лошадиных сил, и гидромеханической трансмиссией. В длину машина насчитывает 13,4 метра, ширину — 5,5 метра, высоту — 4,5 метра. Полная масса — 200 тонн.
Расход Berliet T100 при движении с грузом достигал 640 литров на 100 километров. В 1962 году на последний экземпляр T100 установили экспериментальную газовую турбину Turbomeca, однако из-за возросшего расхода от нее отказались.