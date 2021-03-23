Объявлены цены на новый Citroen Berlingo Multispace российской сборки

Berlingo Multispace собирают на заводе «ПСМА РУС». Модификаций, как и у дореформенного компактвэна, две: первая – с бензиновым агрегатом 1.6 VTi мощностью 115 лошадиных сил и 90-сильным дизельным 1.6 HDi. Причем первый может работать как с «механикой», так и с автоматом. Он расходует 6,7 литра топлива в смешанном цикле. Дизель сочетается исключительно с механической трансмиссией и тратит в среднем пять литров.