23 марта, 14:40

Объявлены цены на новый Citroen Berlingo Multispace российской сборки

Производство модели организовано на заводе «ПСМА РУС» в Калужской области

Citroen Berlingo второго поколения © Citroen
Лиза Будрина
Российский офис Citroen объявил о скором появлении нового Berlingo Multispace калужской сборки. Компактвэн второго поколения можно будет купить с бензиновым либо дизельным мотором, с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо 6-диапазонным автоматом. Цены на модель начинаются от 1 259 000 рублей.

Berlingo Multispace собирают на заводе «ПСМА РУС». Модификаций, как и у дореформенного компактвэна, две: первая с бензиновым агрегатом 1.6 VTi мощностью 115 лошадиных сил и 90-сильным дизельным 1.6 HDi. Причем первый может работать как с «механикой», так и с автоматом. Он расходует 6,7 литра топлива в смешанном цикле. Дизель сочетается исключительно с механической трансмиссией и тратит в среднем пять литров.

Reload
1 / 7

Объем багажного отделения составляет 675 литров, а позволяет вместить несколько детских колясок, а при сложенных сиденьях второго ряда он увеличивается до 3000 литров

Фото: Citroen

Уже в базе модель оснащается кондиционером, передними фронтальными подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, светодиодными дневными ходовыми огнями и индикатором открытых дверей и двери багажного отделения.

МодификацияЦена в рублях
1.6VTi 115 л.с. МКПП-51 259 000
1.6VTi 115 л.с. АКПП-61 399 000
1.6HDi 90 л.с. МКПП-51 319 000

Опционально доступны обогрев всей поверхности лобового стекла, подогрев передних сидений, боковые зеркала с обогревом и функцией электроскладывания, генератор с силой тока от 124А до 188А (в зависимости от комплектации), противотуманные фары с функцией углового освещения и металлическая защита картера двигателя.

Прием заказов на новый Citroen Berlingo Multispace откроют в апреле 2021 года.

Источник: пресс-служба Citroen