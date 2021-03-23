Объявлены цены на новый Citroen Berlingo Multispace российской сборки

Berlingo Multispace собирают на заводе «ПСМА РУС». Модификаций, как и у дореформенного компактвэна, две: первая – с бензиновым агрегатом 1.6 VTi мощностью 115 лошадиных сил и 90-сильным дизельным 1.6 HDi. Причем первый может работать как с «механикой», так и с автоматом. Он расходует 6,7 литра топлива в смешанном цикле. Дизель сочетается исключительно с механической трансмиссией и тратит в среднем пять литров.
Фото: Citroen
Уже в базе модель оснащается кондиционером, передними фронтальными подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, светодиодными дневными ходовыми огнями и индикатором открытых дверей и двери багажного отделения.
|Модификация
|Цена в рублях
|1.6VTi 115 л.с. МКПП-5
|1 259 000
|1.6VTi 115 л.с. АКПП-6
|1 399 000
|1.6HDi 90 л.с. МКПП-5
|1 319 000
Опционально доступны обогрев всей поверхности лобового стекла, подогрев передних сидений, боковые зеркала с обогревом и функцией электроскладывания, генератор с силой тока от 124А до 188А (в зависимости от комплектации), противотуманные фары с функцией углового освещения и металлическая защита картера двигателя.
Прием заказов на новый Citroen Berlingo Multispace откроют в апреле 2021 года.