Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
21 августа 18:42

Mercedes-Benz воссоздал первую в истории поездку на автомобиле

В 1888 году ее совершила Берта Бенц

Поделиться

Концерн Daimler воссоздал на видео ключевой момент в истории автомобилестроения и марки Mercedes-Benz: поездку Берты Бенц — первого водителя в истории — на машине Model 3. Путешествие по маршруту Мангейм-Пфорцхайм началось 5 августа 1888 года. Его протяженность составила 106 километров.

Во время поездки, которую Берта совершила без ведома мужа — Карла Бенца — она заменила деревянные тормоза на кожаные, использовала для прочистки топливной системы шпильку, а в качестве изоляции — подвязку. По ее возвращении домой в конструкцию автомобиля были внесены необходимые изменения, которые позволили избежать аналогичных поломок в будущем.

Видео: Mercedes-Benz USA

Поездка Берты Бенц стала решающей для фирмы и помогла улучшить конструктивные параметры машины. Так, трансмиссия получила дополнительную передачу для преодоления подъемов, а тормозная система стала эффективнее благодаря особым накладкам — прообразу тормозных колодок.

Ранее «Мерседес» выставил на продажу реплику первого автомобиля в мире, которая в точности повторяет машину, на которую Готтлиб Даймлер получил патент в 1886 году.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...