Mercedes-Benz воссоздал первую в истории поездку на автомобиле

Во время поездки, которую Берта совершила без ведома мужа — Карла Бенца — она заменила деревянные тормоза на кожаные, использовала для прочистки топливной системы шпильку, а в качестве изоляции — подвязку. По ее возвращении домой в конструкцию автомобиля были внесены необходимые изменения, которые позволили избежать аналогичных поломок в будущем.
Видео: Mercedes-Benz USA
Поездка Берты Бенц стала решающей для фирмы и помогла улучшить конструктивные параметры машины. Так, трансмиссия получила дополнительную передачу для преодоления подъемов, а тормозная система стала эффективнее благодаря особым накладкам — прообразу тормозных колодок.
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