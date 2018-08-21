Mercedes-Benz воссоздал первую в истории поездку на автомобиле

Во время поездки, которую Берта совершила без ведома мужа — Карла Бенца — она заменила деревянные тормоза на кожаные, использовала для прочистки топливной системы шпильку, а в качестве изоляции — подвязку. По ее возвращении домой в конструкцию автомобиля были внесены необходимые изменения, которые позволили избежать аналогичных поломок в будущем.