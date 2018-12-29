Марку Bertone возродят для выпуска электрического суперкара

Младшая версия — Dianchè Bertone BSS GT One — получит силовую установку мощностью 408 сил и сможет разгоняться до 300 километров в час. Тестировать прототипы спорткара начнут в марте следующего года.

Также в линейке Dianchè будет два электрических ситикара: BSS City Car Cube и BSS City Car One. Оба будут отличаться «конфигурируемыми накладками кузова», установленным по центру креслом водителя и системой «горячей» замены батареи. Вместо зарядных станций Dianchè построит сеть сервисных центров, где батарею можно будет поменять за три минуты.