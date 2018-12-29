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17:03

Марку Bertone возродят для выпуска электрического суперкара

Право использовать легендарное имя получила фирма Dianchè

Вновь образованная фирма Dianchè, входящая в состав британского холдинга Flymove, возродит имя Bertone. В рамках соглашения с AKKA Technologies, которой сейчас принадлежат права на бренд, она будет использовать это название для собственной линейки электрокаров.

На вершине линейке расположится электрический суперкар Dianchè Bertone BSS GT Cube с 300-киловаттными электромоторами на каждой оси. 816-сильное купе будет разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за 2,2 секунды, а его максимальная скорость составит 350 километров в час.

Dianchè Bertone BSS GT One

Младшая версия — Dianchè Bertone BSS GT One — получит силовую установку мощностью 408 сил и сможет разгоняться до 300 километров в час. Тестировать прототипы спорткара начнут в марте следующего года.

Также в линейке Dianchè будет два электрических ситикара: BSS City Car Cube и BSS City Car One. Оба будут отличаться «конфигурируемыми накладками кузова», установленным по центру креслом водителя и системой «горячей» замены батареи. Вместо зарядных станций Dianchè построит сеть сервисных центров, где батарею можно будет поменять за три минуты.

Dianchè BSS City Car Cube

Свой последний шоу-кар ателье Bertone показало в 2012 году. Им стал прототип Nuccio, приуроченный к 100-летнему юбилею фирмы. Автомобиль создан на агрегатах Ferrari F430, а в дизайне отражен клиновидный стиль концептов 70-x: в частности Lancia Stratos Zero и Lamborghini Bravo. В 2012 году Bertone заявило о банкротстве.

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