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14:33

Единственный экземпляр суперкара Bertone Mantide пустят с молотка

Купе построено на шасси Chevrolet Corvette ZR1

Алексей Носаченко
На торгах аукционного дома Worldwide Auctioneers будет продан уникальный суперкар Bertone Mantide. Он построен знаменитым кузовных ателье на шасси Chevrolet Corvette ZR1 серии С6 в единственном экземпляре и за всё время проехал всего 16 тысяч километров.

Концептуальное купе Bertone Mantide дебютировало в 2009 году под именем Project M. Дизайн суперкара придумал тогдашний сотрудник Stile Bertone, а ныне отвечающий за трансформацию бренда Mustang Джейсон Кастриота. Итальянцы планировали собрать 10 экземпляров двухдверки и даже придумали ей имя — Chevrolet Corvette Mantide. Но проект так и остался нереализованным, а единственный в своем роде автомобиль превратился в завсегдатая конкурсов элегантности.

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Донором для Mantide выступил Chevrolet Corvette ZR1 серии С6. От него суперкару досталось не только шасси с двойными поперечными рычагами разной длины и продольной композитной рессорой, но и двигатель — компрессорный LT9 V8 6.2. Агрегат был настроен на отдачу в 647 лошадиных сил (819 Нм момента) и работал в паре с шестиступенчатой «механикой» Tremec. Все инженерные работы по проекту возложили на фирму Danisi Engineering; Stile Bertone отвечала за дизайн углепластикового кузова.

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Благодаря сложному «оперению» с хвостом Камма, спойлерам, продолжающим задние крылья, сниженному за счет этого на 25 процентов коэффициенту лобового сопротивления и на 35 процентов увеличенной прижимной силе Mantide оказался слегка быстрее исходного Corvette ZR1: до ста купе разгонялось за 3,2 секунды вместо 3,4 и могло достигнуть 351 километра в час.

Двухдверку выставят на продажу в январе будущего года. Торги пройдут в рамках аукциона Scottsdale Auction Week. Сейчас автомобиль выкрашен в оттенок Bianco Fuji вместо начального красного, оснащен аудиосистемой Pioneer с компонентами Focal, а его салон полностью перешит алькантарой красного и черного цветов.

Цена Bertone Mantide пока не сообщается.