Единственный экземпляр суперкара Bertone Mantide пустят с молотка

Концептуальное купе Bertone Mantide дебютировало в 2009 году под именем Project M. Дизайн суперкара придумал тогдашний сотрудник Stile Bertone, а ныне отвечающий за трансформацию бренда Mustang Джейсон Кастриота. Итальянцы планировали собрать 10 экземпляров двухдверки и даже придумали ей имя — Chevrolet Corvette Mantide. Но проект так и остался нереализованным, а единственный в своем роде автомобиль превратился в завсегдатая конкурсов элегантности.
Донором для Mantide выступил Chevrolet Corvette ZR1 серии С6. От него суперкару досталось не только шасси с двойными поперечными рычагами разной длины и продольной композитной рессорой, но и двигатель — компрессорный LT9 V8 6.2. Агрегат был настроен на отдачу в 647 лошадиных сил (819 Нм момента) и работал в паре с шестиступенчатой «механикой» Tremec. Все инженерные работы по проекту возложили на фирму Danisi Engineering; Stile Bertone отвечала за дизайн углепластикового кузова.
Благодаря сложному «оперению» с хвостом Камма, спойлерам, продолжающим задние крылья, сниженному за счет этого на 25 процентов коэффициенту лобового сопротивления и на 35 процентов увеличенной прижимной силе Mantide оказался слегка быстрее исходного Corvette ZR1: до ста купе разгонялось за 3,2 секунды вместо 3,4 и могло достигнуть 351 километра в час.
Двухдверку выставят на продажу в январе будущего года. Торги пройдут в рамках аукциона Scottsdale Auction Week. Сейчас автомобиль выкрашен в оттенок Bianco Fuji вместо начального красного, оснащен аудиосистемой Pioneer с компонентами Focal, а его салон полностью перешит алькантарой красного и черного цветов.
Цена Bertone Mantide пока не сообщается.