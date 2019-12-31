Единственный экземпляр суперкара Bertone Mantide пустят с молотка

Донором для Mantide выступил Chevrolet Corvette ZR1 серии С6. От него суперкару досталось не только шасси с двойными поперечными рычагами разной длины и продольной композитной рессорой, но и двигатель — компрессорный LT9 V8 6.2. Агрегат был настроен на отдачу в 647 лошадиных сил (819 Нм момента) и работал в паре с шестиступенчатой «механикой» Tremec. Все инженерные работы по проекту возложили на фирму Danisi Engineering; Stile Bertone отвечала за дизайн углепластикового кузова.