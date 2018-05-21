Прототип Bertone продадут в шесть раз дешевле начальной цены

Итальянский аукционный дом Aste Bolaffi выставит на торги в Милане более 50 классических и коллекционных автомобилей. Среди них — существующий в единственном экземпляре прототип Bertone Nuccio, построенный в честь 100-летнего юбилея знаменитого кузовного ателье. За машину планирует выручить 280-320 тысяч евро (20,5-23,5 миллиона рублей) — в шесть раз меньше начальной цены.

Публичный дебют Bertone Nuccio состоялся на Женевском автосалоне в 2012 году. Среднемоторный спорткар, выполненный в стилистике прототипов фирмы 70-х годов, построен на базе Ferrari F430 и оснащен 4,3-литровым двигателем V8 мощностью 480 лошадиных сил.

По словам шеф-дизайнера Bertone Майка Робинсона, при создании Nuccio он искал вдохновение в легендарном автомобиле Lancia Stratos Zero. На постройку машины ушло 15 тысяч час, а ее стоимость на момент дебюта составляла два миллиона евро.

В марте аукционный дом Sotheby’s анонсировал продажу концепт-кара Ferrari 328 GTS Conciso, построенного немецкой дизайн-студией Bernd Michalak Design Studio. Построенный на шасси Ferrari 328 GTS образца 1989 году Conciso получил уникальный кузов и специальные отсеки в салоне для хранения двух шлемов.