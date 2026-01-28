Bertone представил спорткар Runabout за 35 млн рублей

Новый Runabout стилистически повторяет оригинал с характерной «ватерлинией», при этом технически он основан на шасси снятого с производства Lotus Exige 3-й серии. На нём установлен атмосферный двигатель Toyota V6 3.5 мощностью 475 л.с. в паре с механической коробкой передач. Кузов изготовлен из углепластика.

Покупателям будет предложен выбор между версией тарга с полноценным ветровым стеклом и съёмной крышей или открытым вариантом с воздушным дефлектором. Цвета экстерьера и отделка салона будут подбираться индивидуально для каждого заказчика. Проект ориентирован на состоятельных коллекционеров.

