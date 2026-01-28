Опубликовано 28 января 2026, 13:231 мин.
Bertone представил спорткар Runabout за 35 млн рублей
Bertone представил лимитированный спорткар Bertone Runabout . Это современное переосмысление концепта Autobianchi A112 Runabout 1969 года. Студия планирует построить 25 таких автомобилей по цене от 390 тысяч евро (примерно 35 миллионов рублей). Об этом сообщает портал Drom.ru.
© Bertone
Новый Runabout стилистически повторяет оригинал с характерной «ватерлинией», при этом технически он основан на шасси снятого с производства Lotus Exige 3-й серии. На нём установлен атмосферный двигатель Toyota V6 3.5 мощностью 475 л.с. в паре с механической коробкой передач. Кузов изготовлен из углепластика.
Покупателям будет предложен выбор между версией тарга с полноценным ветровым стеклом и съёмной крышей или открытым вариантом с воздушным дефлектором. Цвета экстерьера и отделка салона будут подбираться индивидуально для каждого заказчика. Проект ориентирован на состоятельных коллекционеров.
Источник:Drom.ru
Автор:Арина Лысенко
