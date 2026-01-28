Новости
Опубликовано 28 января 2026, 13:23
1 мин.

Bertone представил спорткар Runabout за 35 млн рублей

Bertone представил лимитированный спорткар Bertone Runabout . Это современное переосмысление концепта Autobianchi A112 Runabout 1969 года. Студия планирует построить 25 таких автомобилей по цене от 390 тысяч евро (примерно 35 миллионов рублей). Об этом сообщает портал Drom.ru.
Bertone Runabout
Bertone Runabout
© Bertone
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Новый Runabout стилистически повторяет оригинал с характерной «ватерлинией», при этом технически он основан на шасси снятого с производства Lotus Exige 3-й серии. На нём установлен атмосферный двигатель Toyota V6 3.5 мощностью 475 л.с. в паре с механической коробкой передач. Кузов изготовлен из углепластика.

Покупателям будет предложен выбор между версией тарга с полноценным ветровым стеклом и съёмной крышей или открытым вариантом с воздушным дефлектором. Цвета экстерьера и отделка салона будут подбираться индивидуально для каждого заказчика. Проект ориентирован на состоятельных коллекционеров.

