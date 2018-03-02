Концепция машины позаимствована у поезда «Восточный экспресс»

Пульс

Миланское ателье подготовило к Женеве роскошное купе на базе Maserati

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2 марта 2018

Итальянское кузовное ателье Touring Supperleggera представит на автосалоне в Женеве «гранд турер» Sciadipersia. Автомобиль сделан по заказу неназванного клиента фирмы на базе Maserati Gran Turismo. Всего компания планирует выпустить 10 экземпляров модели.

По словам главного дизайнера Touring Supperleggera Луи де Фабрибекера, концепция машины позаимствована у Maserati 5000GT The Shah of Persia образца 1958 года и пассажирского поезда «Восточный экспресс» — символа роскоши и романтики дальних поездок.

Кузов Sciadipersia сделан вручную. Среди уникальных деталей: задние стойки из матированного алюминия, задняя часть из острых граней, сделанная в противовес более скругленной передней, большая площадь остекления по сравнению с оригинальной машиной, а также панорамная крыша.

Интерьер Sciadipersia, в котором безошибочно угадывается Maserati Gran Turismo, отделан кожей производства туринской фабрики Foglizzo. От стандартного он отличается иными приборами и переделанными дверными картами.

Sciadipersia оснащен 4,7-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 461 лошадиную силу и 520 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «секвенталка» или «автомат». Купе массой 1700 килограммов способно разгоняться до 96 километров в час за 4,6 секунды.

В 2015 году Touring Superleggera представило купе Berlinetta Lusso. Перекроенную версию Ferrari F12berlinetta постоили по заказу одного из клиентов компании. От обычной «Берлинетты» автомобиль отличается боковыми «юбками», колесными дисками уникального дизайна и суппортами тормозных механизмов серебристого оттенка.

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Carrozzeria Touring SuperleggeraBMW5-SeriesGran TurismoMaserati
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