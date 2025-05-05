Перечислены лучшие автомобили на российском рынке за 600 тысяч рублей

Самым популярным подержанным автомобилем в России назвали Ford Focus 2007–2011 годов выпуска, средняя цена которого составляет 499 тысяч рублей. Следом расположился хетчбэк Hyundai Getz производства 2005–2011 годов, который сегодня можно купить в среднем за 448 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Opel Astra, который выпускали с 2006 по 2014 годы. Стоимость немецких машин сегодня составляет около 465 тысяч рублей.