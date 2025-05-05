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Опубликовано 05 мая 2025, 20:36
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Перечислены лучшие автомобили на российском рынке за 600 тысяч рублей

В рейтинге не нашлось места китайским моделям
Россиянам назвали лучшие подержанные автомобили, которые можно купить в России за 600 тысяч рублей. Собственный рейтинг составил директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань. По мнению специалиста, наиболее востребованными машинами в пределах данной суммы являются Ford Focus, Hyundai Getz и Opel Astra.
Перечислены лучшие автомобили на российском рынке за 600 тысяч рублей
© Ford
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

Самым популярным подержанным автомобилем в России назвали Ford Focus 2007–2011 годов выпуска, средняя цена которого составляет 499 тысяч рублей. Следом расположился хетчбэк Hyundai Getz производства 2005–2011 годов, который сегодня можно купить в среднем за 448 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров Opel Astra, который выпускали с 2006 по 2014 годы. Стоимость немецких машин сегодня составляет около 465 тысяч рублей.

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Так же в пределах 600 тысяч рублей россияне часто выбирают Citroen C4, Renault Sandero и Peugeot 308. Кроме того, у наших соотечественников востребованы Chevrolet Aveo, Mazda 3, а также Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat.

В конце марта аналитики назвали самые популярные автомобили с пробегом в России. Наиболее востребованным в стране остается отечественный автопром.