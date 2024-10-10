Перечислены лучшие автомобили, которые можно купить в России за 200 тысяч рублей

Перечислены лучшие автомобили, которые можно купить в России за 200 тысяч рублейВ стране доступно почти 30 тысяч машин данном ценовом сегменте
За 195 тысяч рублей в России продают Ford Focus в комплектации Comfort 2005 года с пробегом 314 000 километров. В аналогичную сумму оценили 30-летний Volkswagen Polo с пробегом 325 400 километров. При этом в список опций модели входят электростеклоподъемники, электрообогрев боковых зеркал, а также усилитель руля и подогрев передних сидений.
Хэтчбек Geely MK Cross 2013 года, оборудованный «механикой», кожаным салоном, а также противотуманками и люком можно купить за 170 тысяч рублей. В 183 тысячи рублей обойдется Chevrolet Lanos 2009 года выпуска с пробегом 148 000 километров. Кроме того, в пределах 200 тысяч доступен Mitsubishi Carisma 2001 года с пробегом более 320 000 километров.
Другими интересными вариантами эксперты назвали Subaru Legacy 1995 года с пробегом 350 тысяч километров и Hyundai Accent 2006 года с пробегом 300 тысяч километров. Среди российских моделей можно за 188 000 рублей приобрести Lada Kalina 2013 года с механической трансмиссией и пробегом около 168 000 километров.
В конце августа эксперт назвал самые беспроблемные машины стоимостью до 400 000 рублей. Рейтинг надежных автомобилей составил владелец одного из московских таксопарков.