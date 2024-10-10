Перечислены лучшие автомобили, которые можно купить в России за 200 тысяч рублей

Хэтчбек Geely MK Cross 2013 года, оборудованный «механикой», кожаным салоном, а также противотуманками и люком можно купить за 170 тысяч рублей. В 183 тысячи рублей обойдется Chevrolet Lanos 2009 года выпуска с пробегом 148 000 километров. Кроме того, в пределах 200 тысяч доступен Mitsubishi Carisma 2001 года с пробегом более 320 000 километров.

Другими интересными вариантами эксперты назвали Subaru Legacy 1995 года с пробегом 350 тысяч километров и Hyundai Accent 2006 года с пробегом 300 тысяч километров. Среди российских моделей можно за 188 000 рублей приобрести Lada Kalina 2013 года с механической трансмиссией и пробегом около 168 000 километров.