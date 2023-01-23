В России выбрали лучший китайский автомобиль

В России выбрали лучший китайский автомобильТретий год подряд первое место достается Geely Tugella
Портал «Китайские автомобили» проводит ежегодный опрос среди автомобильных журналистов, экспертов и блогеров, чтобы определить лучший китайский автомобиль на российском рынке. Третий год подряд лидером оказывается кросс-купе Tugella, которое набрало наибольшее количество баллов из 23 представленных моделей. В общем зачете Tugella заработала 51 балл, в то время как ее ближайший преследователь, Chery Tiggo 8 Pro Max, получил оценку 34 балла.
Первое место безоговорочно досталось Geely Tugella, на второй строчке с большим отрывом следует Chery Tiggo 8 Pro Max, а замыкает первую тройку Haval Dargo – новинка на российском рынке. Дарго всего на один балл отстает он Tiggo 8 Pro Max (33 балла). На четвертой позиции еще одна новая для России модель, Voyah Free (24 балла), а пятое место досталось Changan Uni-K (22 балла).
я выбрал вместо рекламы.
Chery Tiggo 8 Pro Max
Фото: Иван Баринов
Шестым стал Geely Coolray (22 балла), седьмым – Geely Atlas Pro (15 баллов), седьмым – Omoda C5 (15 баллов), восьмым – Exeed TXL (12 баллов), девятым – Exeed VX (12 баллов), а замыкает десятку Haval Jolion (10 баллов).
Стоит отметить, что в первую десятку попали по одной модели Chery и Haval — Tiggo 8 Pro Max и Dargo соответственно. При этом Geely представлена всем модельным рядом – это Tugella, и Coolray, и Atlas Pro.
С полным списком моделей, учувствовавших в конкурсе, можно ознакомиться на сайте «Китайских автомобилей». Там же можно посмотреть, за кого в этом году отдали свои голоса журналисты и блогеры.