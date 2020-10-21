Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года

По данным агентства, Toyota оценивается в 51,595 миллиарда долларов, что на 8 процентов меньше стоимости японской марки в 2019 году. В общем рейтинге среди всех брендов Toyota занимает седьмую позицию.

На второй строчке среди автомобильных компаний (и на восьмой в общем списке) оказался, как и в прошлом году, Mercedes-Benz, который стоит 49,268 миллиарда долларов (-3 процента). Замыкает тройку BMW (39,756 миллиарда долларов, -4 процента). В общем рейтинге баварская марка закрепилась на 11 месте.