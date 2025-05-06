Назван самый выгодный автомобиль для покупки в России

Назван самый выгодный автомобиль для покупки в РоссииЗа год Chery Tiggo 4 Pro подешевела на 13,2 процента, несмотря на стабильные среднерыночные цены
Согласно результатам исследования, проведенного экспертами «Авито Авто», самым выгодным предложением апреля стал китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, стоимость которого упала сильнее всего — сразу на 13,2 процента по сравнению с апрелем прошлого года. В целом по рынку новых автомобилей значительных изменений не зафиксировано: средняя цена осталась на уровне 2,9 миллиона рублей.
Среди наиболее популярных моделей пользователи отдали предпочтение машинам марки Chery, которые в среднем подешевели на 4,1%. Сильнее всего в этой категории упали в цене Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 4 — на 13,2% и 6,6% соответственно. Снижение также затронуло Jetour Dashing (минус 4,7%), Omoda C5 (минус 3,9%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (минус 3,1%). Специалисты связывают динамику цен с укреплением рубля и значительными запасами на складах дилеров.
Ранее совладелец компании «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что выпуск техники в России обходится на 30% дороже, чем в Китае. По его словам, высокая стоимость металла, дорогие кредиты и высокая цена на электроэнергию делают производство сельхозмашин внутри страны нерентабельным без господдержки.