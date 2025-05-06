Назван самый выгодный автомобиль для покупки в России

За год Chery Tiggo 4 Pro подешевела на 13,2 процента, несмотря на стабильные среднерыночные цены

Chery Tiggo 4 Pro стал лидером по снижению цены среди популярных автомобилей. В апреле 2025 года эта модель подешевела на 13,2% по сравнению с прошлым годом, в то время как средняя стоимость новых машин на рынке почти не изменилась и осталась на уровне 2,9 миллиона рублей. Такие данные приводит «Авито Авто».