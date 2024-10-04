Geely Monjaro снова в топ-5: рейтинг самых популярных кроссоверов в России

Днем ранее «Автостат» опубликовал полный отчет о продажах новых легковых автомобилей в сентябре и за девять месяцев 2024 года. В сентябре был установлен рекорд: россияне купили 150,9 тысячи новых легковых автомобилей, что стало лучшим месячным показателем за последние 3,5 года, а именно с мая 2021-го. Результат сентября на два процента выше августовского и на 37 процентов превосходит показатель первого месяца осени 2023 года. С января по сентябрь дилеры реализовали 1 154 778 новых легковушек, что на 60,9 процента больше, за девять месяцев 2023-го.