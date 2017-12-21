Bugatti EB110 GT, на котором почти не ездили, оценили в миллион долларов

В январе на аукционе RM Sotheby's будет продан суперкар Bugatti EB110 GT – один из 139-и автомобилей, выпущенных в период с 1991 по 1995 год. В то время такая машина стоила около 380 тысяч долларов, однако теперь за нее планируется выручить около 950 тысяч долларов.

На продажу выставлен суперкар, заказ на постройку которого компания получила в октябре 1993 года. К ноябрю автомобиль был готов, однако из-за экономической ситуации в то время так и не был выкуплен. До 1995 года машина находилась у дилера, когда ее приобрел житель Германии Август Нюхтер.

В конце 1990-х Нюхтер переехал в США и привез «Бугатти» с собой. Автомобилю требовалось пройти сертификацию и получить разрешение ездить по американским дорогам. Оно было получено только к 2005 году – с того времени суперкар хранился в гараже. В 2017-м машина, сохранившая оригинальную краску, шасси и силовую установку, прошла полное техобслуживание.

Пробег Bugatti EB110 GT – 4540 километров. Он оснащен 3,5-литровым двенадцатицилиндровым двигателем с четырьмя турбинами, который выдает 550 лошадиных сил. С нуля до ста километров в час такой автомобиль может ускоряться за 3,6 секунды. Максимальная скорость – 343 километра в час.