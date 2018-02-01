Кроссоверы против бюджетников: самые продаваемые машины РФ по классам

Агентство «Автостат» подвело итоги 2017 года по продажам новых автомобилей и опубликовало лидеров спроса по классам. Самыми продаваемыми автомобилями в России в 2017 году стали кроссоверы и внедорожники. На долю таких машин пришлось 42 процента рынка, сообщает агентство. Второе место – у автомобилей сегмента B. Какие еще машины попали в Топ-3 в своих сегментах?

Класс SUV

Лидером сегмента является Hyundai Creta. В 2017 году компактный кроссовер, по данным «Автостат», разошелся тиражом 55 305 экземпляров, что соответствует 152,2-процентному росту по сравнению с результатом 2016-го.

1/3 2/3 3/3 1 место. Hyundai Creta (55 305, +152,2%) 2 место. Renault Duster (43 828, -0,4%) 3 место. Toyota RAV4 (32 931, +7,6%)

Эксперты отметили, что все- и внедорожники в последний раз занимали первое место по итогам 2014 года. В 2015 и 2016 лидировали машины B-сегмента, которые по итогам 2017-го переместились на второе место. Лидером класса является Kia Rio.

Класс В

1/3 2/3 3/3 1 место. Kia Rio (96 689, +10,3%) 2 место. Lada Granta (93 686, +6,8%) 3 место. Lada Vesta (77 291, +40,1%)

На долю автомобилей A-сегмента пришлось в 2017 году всего 0,3 процента продаж. Первое место в этом классе занимает Kia Picanto с результатом 2718 экземпляров.

Класс А

1/3 2/3 3/3 1 место. Kia Picanto (2 718, +73,2%) 2 место. Smart ForTwo (554, +25,3%) 3 место. Smart ForFour (380, +49,6%)

В C-сегменте лидирует Skoda Octavia. Чешская модель разошлась тиражом 22 648 автомобилей. На это класс в 2017 году пришлось 7,2 процента продаж всех новых автомобилей в России.

Класс С

1/3 2/3 3/3 1 место. Skoda Octavia (22 648, +4,1%) 2 место. Nissan Almera (15 780, +6,1%) 3 место. Kia cee’d (15 246, +1,1%)

D-сегмент по итогам 2017 года занял 4,9 процента рынка. Первую строку в классе занимается седан Toyota Camry. Продажи японской четырехдверки выросли на 0,5 процента, достигнув отметки 28 199 единиц.

Класс D

1/3 2/3 3/3 1 место. Toyota Camry (28 199, +0,5%) 2 место. Kia Optima (12 822, +104%) 3 место. Mazda6 (6 057, +1,1%)

В E-классе лидирует Mercedes-Benz E-класса с результатом 4 949 экземпляров и ростом 3,9 процента. Доля этого сегмента составляет 1,3 процента. Все три позиции заняли машины Большой немецкой тройки .

Класс E

1/3 2/3 3/3 1 место. Mercedes-Benz E-класса (4 949, +3,9%) 2 место. BMW 5 серии (4 919, +11,1%) 3 место. Audi A6 (2 996, -1%)

На легкие фургоны в прошлом году пришлось 2,4 процента продаж всех новых автомобилей в России. Первое место у Lada Largus. Отечественную модель купили 33 601 человек, что соответствует 14,5-процентному росту.

Класс LAV

1/3 2/3 3/3 1 место. Lada Largus (33 601, +14,5%) 2 место. Volkswagen Caddy (929, +33,3%) 3 место. Peugeot Partner (358, +66,5%)

Среди компакт- и минивэнов лидирует Kia Soul с результатом 10 652 единицы. Доля этого сегмента составила 0,9 процента.

Класс MPV

1/3 2/3 3/3 1 место. Kia Soul (10 652, +45,2%) 2 место. Peugeot 3008 (997, +247,4%) 3 место. Toyota Alphard (744, -4,6%)

Пикапы заняли 0,7 процента рынка новых автомобилей в России в 2017 году. Лучше других продавался УАЗ Пикап. Объем продаж этой модели составил 3 750 единиц. Впрочем, Toyota Hilux отстала от российской модели всего на 155 машин.

Класс Пикапы

1/3 2/3 3/3 1 место. УАЗ Пикап (3 750, +15,2%) 2 место. Toyota Hilux (3 495, -4,8%) 3 место. Mitsubishi L200 (1 642, +8,2%)

Всего, по данным «Ассоциации европейского бизнеса», в 2017 году в России было продано 1 595 737 новых машин. Это на 11,9 процента больше, чем в 2016-м. Больше всех автомобилей в РФ продает «АвтоВАЗ» – 311 588 единиц за прошедшие 12 месяцев. Второе место (и первое среди иномарок) – у Kia.

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