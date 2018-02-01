Кроссоверы против бюджетников: самые продаваемые машины РФ по классам
Агентство «Автостат» подвело итоги 2017 года по продажам новых автомобилей и опубликовало лидеров спроса по классам. Самыми продаваемыми автомобилями в России в 2017 году стали кроссоверы и внедорожники. На долю таких машин пришлось 42 процента рынка, сообщает агентство. Второе место – у автомобилей сегмента B. Какие еще машины попали в Топ-3 в своих сегментах?
Класс SUV
Лидером сегмента является Hyundai Creta. В 2017 году компактный кроссовер, по данным «Автостат», разошелся тиражом 55 305 экземпляров, что соответствует 152,2-процентному росту по сравнению с результатом 2016-го.
Эксперты отметили, что все- и внедорожники в последний раз занимали первое место по итогам 2014 года. В 2015 и 2016 лидировали машины B-сегмента, которые по итогам 2017-го переместились на второе место. Лидером класса является Kia Rio.
Класс В
На долю автомобилей A-сегмента пришлось в 2017 году всего 0,3 процента продаж. Первое место в этом классе занимает Kia Picanto с результатом 2718 экземпляров.
Класс А
В C-сегменте лидирует Skoda Octavia. Чешская модель разошлась тиражом 22 648 автомобилей. На это класс в 2017 году пришлось 7,2 процента продаж всех новых автомобилей в России.
Класс С
D-сегмент по итогам 2017 года занял 4,9 процента рынка. Первую строку в классе занимается седан Toyota Camry. Продажи японской четырехдверки выросли на 0,5 процента, достигнув отметки 28 199 единиц.
Класс D
В E-классе лидирует Mercedes-Benz E-класса с результатом 4 949 экземпляров и ростом 3,9 процента. Доля этого сегмента составляет 1,3 процента. Все три позиции заняли машины
Большой немецкой тройки.
Класс E
На легкие фургоны в прошлом году пришлось 2,4 процента продаж всех новых автомобилей в России. Первое место у Lada Largus. Отечественную модель купили 33 601 человек, что соответствует 14,5-процентному росту.
Класс LAV
Среди компакт- и минивэнов лидирует Kia Soul с результатом 10 652 единицы. Доля этого сегмента составила 0,9 процента.
Класс MPV
Пикапы заняли 0,7 процента рынка новых автомобилей в России в 2017 году. Лучше других продавался УАЗ Пикап. Объем продаж этой модели составил 3 750 единиц. Впрочем, Toyota Hilux отстала от российской модели всего на 155 машин.
Класс Пикапы
Всего, по данным «Ассоциации европейского бизнеса», в 2017 году в России было продано 1 595 737 новых машин. Это на 11,9 процента больше, чем в 2016-м. Больше всех автомобилей в РФ продает «АвтоВАЗ» – 311 588 единиц за прошедшие 12 месяцев. Второе место (и первое среди иномарок) – у Kia.