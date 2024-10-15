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Опубликовано 15 октября 2024, 14:50
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Лифтбек FAW Bestune B70 обновится и станет мощнее в России

Появилась информация о двигателях и комплектациях обновленного китайского лифтбека
FAW обновит свой самый популярный лифтбек в России. Рестайлинговый Bestune B70 показали журналистам еще весной, а в продаже он ожидался летом. Запуск модели несколько задержался, однако он состоится до конца 2024 года: пресс-служба FAW поделилась подробностями о силовых установках B70 и комплектациях. Россиянам предложат выбор между моторами объемом 1,5 и 2,0 литра и тремя уровнями исполнения. Цены на обновленный лифтбек пока не объявлены, дорестайлинговый же автомобиль можно купить за 2 374 000−2 901 000 рублей без учета скидок.
Bestune B70
Bestune B70
© FAW
Лиза Будрина

С обновлением Bestune B70 станет мощнее в обеих модификациях. Отдача полуторалитрового турбомотора увеличится с нынешних 160 лошадиных сил до 169, а двухлитрового — с 217 до 224. В первом случае пару двигателю составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач, во втором — шестидиапазонный автомат Aisin. Приводятся и динамические характеристики: автомобиль с мотором 1.5 и «роботом» разгоняется до «сотни» за 9,3 секунды и потребляет 9,3 литра на 100 километров пути. Версия с агрегатом 2.0 и автоматической трансмиссией набирает 100 километров в час за 7,8 секунды, а расходует 7,1 литра бензина в смешанном цикле.

Bestune B70

Bestune B70

© FAW

В салоне лифтбека установлен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и семидюймовая цифровая панель приборов. Имеются точка доступа Wi-Fi, задний парктроник и видеорегистратор. За безопасность отвечают четыре подушки безопасности, а из электронных ассистентов, в числе прочего, заявлены система помощи при торможении, система контроля тяги и система помощи при старте на подъеме.

В базовой комплектации Enjoyment обновленный B70 комплектуется исключительно 1,5-литровым двигателем. В список стандартного оборудования входят светодиодная оптика, панорамный люк на крыше, который оснащен функцией автоматического закрытия в случае дождя, наружные зеркала с электроприводом и автоматическим складыванием, а также датчики дождя и света. Есть у такого Bestune B70 и климат-контроль, зеркало заднего вида без рамки с ручным затемнением, воздуховоды второго ряда кресел, подогрев передних сидений, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях, а переднего пассажирского — в четырех, аудиосистема и по одному USB-порту спереди и сзади.

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В исполнении Prestige мотор может быть как 1,5-литровый, так и 2,0-литровый. Эта комплектация дополнена камерами кругового обзора, системой предупреждения о лобовом столкновении, ассистентом автоматического экстренного торможения, системой предупреждения о выезде за пределы полосы движения и ассистентом поддержания полосы движения. Кроме того, в список входят адаптивный круиз-контроль, работающих во всех скоростных диапазонах.

Наконец, в топовой версии Master (мотор только 2.0) оборудование расширено за счет ассистента смены полосы движения, системы обнаружения слепых зон, систем предупреждения о перекрестном движении при включении задней передачи и предупреждения о столкновении сзади, а также ассистента, помогающего предотвратить столкновение при открытии двери. У такого Bestune B70 также есть передние парктроники и боковые шторки безопасности спереди и сзади.

Сроки появления обновленного Bestune B70 в FAW пока не объявляют, но намекают, что продажи стартуют «уже скоро».

Источник:пресс-служба FAW
Автор:Лиза Будрина
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