Лифтбек FAW Bestune B70 обновится и станет мощнее в России

В салоне лифтбека установлен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и семидюймовая цифровая панель приборов. Имеются точка доступа Wi-Fi, задний парктроник и видеорегистратор. За безопасность отвечают четыре подушки безопасности, а из электронных ассистентов, в числе прочего, заявлены система помощи при торможении, система контроля тяги и система помощи при старте на подъеме.

В базовой комплектации Enjoyment обновленный B70 комплектуется исключительно 1,5-литровым двигателем. В список стандартного оборудования входят светодиодная оптика, панорамный люк на крыше, который оснащен функцией автоматического закрытия в случае дождя, наружные зеркала с электроприводом и автоматическим складыванием, а также датчики дождя и света. Есть у такого Bestune B70 и климат-контроль, зеркало заднего вида без рамки с ручным затемнением, воздуховоды второго ряда кресел, подогрев передних сидений, электрорегулировка водительского сиденья в шести направлениях, а переднего пассажирского — в четырех, аудиосистема и по одному USB-порту спереди и сзади.