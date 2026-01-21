Bestune T55 уйдет из России

Bestune T55 выпускается с 2021 года, а на российский рынок вышел в 2023-м. Длина компактного городского кроссовера составляет 4437 мм, колесная база – 2650 мм. Автомобиль предлагался в России с турбомотором 1.5 мощностью 160 л.с., семиступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом.

«В Bestune уточнили, что обновление для этой модели пока не планируется, зато в 2026 году компания намерена локализовать производство В70 и Т90 на одном из российских автозаводов. В компании рассказали, что кроссоверы Bestune T55 практически закончились у дилеров, в настоящее время они распродают остатки», – сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на российское представительство FAW.

Согласно информации с официального сайта Bestune, для T55 предусмотрены три комплектации, стоимостью 2,41−2,45 млн рублей. После того, как запасы T55 будут распроданы, модельный ряд Bestune в нашей стране будет состоять из двух моделей – кроссовера T90 и седана B70.

До этого стало известно, что российский рынок покинули пять китайских кроссоверов. В их числе и Bestune T77, который уже исчез с официального сайта марки.