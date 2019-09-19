Новый китайский седан на базе «Джетты» будет стоить дешевле Lada Vesta

Besturn B30 построен на базе Volkswagen Jetta предыдущего поколения: в Поднебесной модель дебютировала в 2016 году и с тех пор претерпела два рестайлинга. По габаритам китайский седан крупнее «Весты»: в длину B30 достигает 4625 миллиметров, в ширину — 1790 миллиметров, в высоту — 1500 миллиметров.

Для местного рынка Besturn B30 оснащается атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 109 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом» Aisin. Информации о спецификациях Besturn B30 для России пока нет — новинка ещё не прошла сертификацию.