Новый китайский седан на базе «Джетты» будет стоить дешевле Lada Vesta

Прайс-листы на кроссоверы с официального сайта FAW в России позволяют судить, что заявленные 549 тысяч рублей за базовый седан Besturn B30 означают реальную стартовую цену около 649-699 тысяч рублей. Скидку 100-150 тысяч рублей китайский автопроизводитель готов сделать при сдаче старого автомобиля в трейд-ин и участии в кредитных программах.
Besturn B30 построен на базе Volkswagen Jetta предыдущего поколения: в Поднебесной модель дебютировала в 2016 году и с тех пор претерпела два рестайлинга. По габаритам китайский седан крупнее «Весты»: в длину B30 достигает 4625 миллиметров, в ширину — 1790 миллиметров, в высоту — 1500 миллиметров.
Для местного рынка Besturn B30 оснащается атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 109 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом» Aisin. Информации о спецификациях Besturn B30 для России пока нет — новинка ещё не прошла сертификацию.
В 2016-2018 годах компания FAW продавала в России бюджетные седаны B50 и Oley. Модели продавались плохо: первый трёхобъёмник разошёлся тиражом в 215 экземпляров, второй — 363 экземпляра. Besturn B30 должен появиться у дилеров в 2020 году, и при разумной ценовой политике новичок может стать более успешным.