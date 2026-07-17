Без пробега, но с «механикой»: редчайший Pagani Huayra выставили на торги в США

Гиперкар выставил на торги аукционный дом RM Sotheby’s, предварительная оценка лота — $ 5−7 млн. Автомобиль был построен в сентябре 2024 года по индивидуальному заказу через калифорнийского дилера O’Gara Coach. Владелец дал машине прозвище Executor — в честь Дарта Вейдера из вселенной «Звездных войн». Пробег автомобиля составляет всего 53 мили (около 85 км).

Главная особенность Executor — семиступенчатая «механика» Xtrac с открытым механизмом переключения. Известно, что купе с ручной коробкой существовало примерно в 14 экземплярах, но среди родстеров этот автомобиль единственный.