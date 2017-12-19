Женщина перепутала друг с другом две крышки

Пульс

Хозяйка «Смарта» перепутала бензобак с воздухозаборником: машина взорвалась

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19 декабря 2017

На заправочной станции в Великобритании 54-летняя хозяйка автомобиля Smart Джули Никлин залила бензин в воздухозаборник своего автомобиля, перепутав его с горловиной бензобака. Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Джули Никлин владеет компакт-каром Smart Fortwo Pulse 2005 года выпуска. На левой части кузова автомобиля располагается прикрытый пластиковой заглушкой круглый воздухозаборник, через который воздух поступает в двигатель. На правой части машины (в том же самом месте) находится крышка горловины топливного бака. Их женщина и перепутала друг с другом.

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Так выглядит воздухозаборник, который находится слева

Так выглядит воздухозаборник, который находится слева

Крышка бензобака находится справа

Крышка бензобака находится справа

Как только Никлин запустила мотор, раздался взрыв и машина загорелась. Выбраться из автомобиля женщине помог очевидец, остановившийся на той же АЗС. Мужчина смог оттащить ее подальше от автомобиля – он получил ожоги шеи и рук, но сама Никлин не пострадала. Она считает, что ее от ожогов спас толстый пуховик.

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Фото: Smart Fortwo 2005 года
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