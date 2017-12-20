Огромный внедорожник BMW: первые фотографии на конвейере

Компания BMW опубликовала первые фотографии самого большого внедорожника, готовящегося сойти с конвейера. На снимках показана сборка предсерийных экземпляров модели X7 на заводе в американском Спартанберге.

Предсерийные автомобили будут использоваться для омологации модели, тестовых испытаний в сложных климатических условиях и проверки модернизированной конвейерной линии. Только после прохождения всех проверок компания одобрит сборку товарных экземпляров – на рынке BMW X7 должна появиться к концу следующего года.

Внедорожник показан на снимках не полностью, однако уже видно, что он выглядит почти точно так же, как концепт X7 iPerformance, дебютировавший в сентябре этого года на моторшоу во Франкфурте.

Прототип – пятиметровый внедорожник с шестью посадочными местами и гибридной силовой установкой. Он оснащен лазерными фарами, 12,3-дюймовой электронной приборной панелью, отдельным мультимедийным комплексом для задних пассажиров и 23-дюймовыми колесами.

Ожидается, что в гамму моторов войдут «шестерки» и «восьмерки», знакомые по другими моделями марки. Гибридную силовую установку позаимствуют у «седьмой серии», где она развивает 326 сил. По слухам, также возможно появление модификации внедорожника с двигателем V12.