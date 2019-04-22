Посмотрите, как буксируют 90-метровую колонну деметанизации

Колонная деметанизации — один из главных элементов газоперерабатывающих заводов. Она работает под избыточным давлением и предназначена для выделения метана из смеси углеводородных компонентов или газового бензина. Чтобы перевести огромную конструкцию необходимы тянущий и толкающий грузовики, а также особые платформы с поворачивающимися колесами.
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В октябре 2012 года по улицам Лос-Анджелеса провезли шаттл Endeavour, который стал экспонатом Калифорнийского музея науки и промышленности. Для его транспортировки городским властям потребовалось демонтировать несколько сотен фонарных столбов, спилить более 500 деревьев, убрать несколько десятков светофоров и опор линий электропередач.