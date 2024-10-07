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Опубликовано 07 октября 2024, 16:21
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Раскрыта дата дебюта бюджетного кроссовера крупнее Duster

Он состоится спустя три года со дня премьеры концепта
Названа дата премьеры Dacia Bigster — удлиненного варианта Duster. Румынская Dacia еще в 2021 году показала концепт Bigster со свежим дизайном, многие черты которого взял Duster третьего поколения, представленный примерно год назад. Теперь же к дебюту готова серийная версия самого Bigster. Ее рассекретят 9 октября, а публике покажут на Парижском автосалоне, который стартует через неделю — 14 октября.
Dacia Bigster
Dacia Bigster
© Dacia
Мария Руцкая

Судя по новым тизерам, Bigster почти полностью позаимствует дизайн кормы с Y-образными фонарями у «младшего» Duster. Лицевая часть будет оформлена слегка иначе, что видно по более ранним шпионским снимкам. Однако общее направление будет таким же, как у шоу-кара, а фары повторят оные у Duster.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Dacia Bigster

© Dacia

Bigster станет самой большой моделью на платформе CMF-B. По данным СМИ, его длина составит 4,6 метра против 4,3 метра у «Дастера». Несмотря на разницу в расстоянии между бамперами, семиместной версии у Bigster не будет, если верить инсайдерам.

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Техническую составляющую, вероятно, тоже возьмут у Duster. То есть, новинку предложат с «мягкогибридной» установкой на базе 1,2-литрового мотора, с трехмоторной бензин-электрической системой Hybrid 140 от Jogger на базе атмосферного агрегата 1.6, а также с битопливной литровой «турботройкой».

Чтобы сделать кроссовер конкурентоспособным, Dacia, вероятно, удержит стартовую цену гораздо ниже отметки в 35 тысяч евро (3,7 миллиона рублей). На рынке Bigster появится в 2025 году и сразится за покупателей с Nissan Qashqai, Ford Kuga, Kia Sportage и другими семейными моделями.

Источник:Autoexpress
Автор:Мария Руцкая
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