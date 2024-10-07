Раскрыта дата дебюта бюджетного кроссовера крупнее Duster

Раскрыта дата дебюта бюджетного кроссовера крупнее DusterОн состоится спустя три года со дня премьеры концепта
Судя по новым тизерам, Bigster почти полностью позаимствует дизайн кормы с Y-образными фонарями у «младшего» Duster. Лицевая часть будет оформлена слегка иначе, что видно по более ранним шпионским снимкам. Однако общее направление будет таким же, как у шоу-кара, а фары повторят оные у Duster.
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Bigster станет самой большой моделью на платформе CMF-B. По данным СМИ, его длина составит 4,6 метра против 4,3 метра у «Дастера». Несмотря на разницу в расстоянии между бамперами, семиместной версии у Bigster не будет, если верить инсайдерам.
Техническую составляющую, вероятно, тоже возьмут у Duster. То есть, новинку предложат с «мягкогибридной» установкой на базе 1,2-литрового мотора, с трехмоторной бензин-электрической системой Hybrid 140 от Jogger на базе атмосферного агрегата 1.6, а также с битопливной литровой «турботройкой».
Чтобы сделать кроссовер конкурентоспособным, Dacia, вероятно, удержит стартовую цену гораздо ниже отметки в 35 тысяч евро (3,7 миллиона рублей). На рынке Bigster появится в 2025 году и сразится за покупателей с Nissan Qashqai, Ford Kuga, Kia Sportage и другими семейными моделями.