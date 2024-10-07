Раскрыта дата дебюта бюджетного кроссовера крупнее Duster

Он состоится спустя три года со дня премьеры концепта

Названа дата премьеры Dacia Bigster — удлиненного варианта Duster. Румынская Dacia еще в 2021 году показала концепт Bigster со свежим дизайном, многие черты которого взял Duster третьего поколения, представленный примерно год назад. Теперь же к дебюту готова серийная версия самого Bigster. Ее рассекретят 9 октября, а публике покажут на Парижском автосалоне, который стартует через неделю — 14 октября.