Посмотрите на необычную гонку спортбайка и мотовездехода на бездорожье

Соперником Suzuki стал Polaris

Блогеры устроили необычную гонку спортбайка и мотовездехода на бездорожье. Авторы канала Carwow устроили привычное для себя сражение двух транспортных средств в заезде по прямой, но прошло оно в этот раз в весьма необычном формате. Во-первых, вместо асфальтовой трассы был выбран отрезок грунтового бездорожья. Во-вторых, участниками заезда стали мотовездеход Polaris RZR и спортбайк Suzuki GSX-R, который был модернизирован для движения по пересечённой местности. И от этого дуэль стала не только интересной, но и максимально необычной.