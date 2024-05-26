Посмотрите на необычную гонку спортбайка и мотовездехода на бездорожье

Опубликовано 26 мая 2024, 10:30
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Посмотрите на необычную гонку спортбайка и мотовездехода на бездорожьеСоперником Suzuki стал Polaris
Блогеры устроили необычную гонку спортбайка и мотовездехода на бездорожье. Авторы канала Carwow устроили привычное для себя сражение двух транспортных средств в заезде по прямой, но прошло оно в этот раз в весьма необычном формате. Во-первых, вместо асфальтовой трассы был выбран отрезок грунтового бездорожья. Во-вторых, участниками заезда стали мотовездеход Polaris RZR и спортбайк Suzuki GSX-R, который был модернизирован для движения по пересечённой местности. И от этого дуэль стала не только интересной, но и максимально необычной.
Polaris оснащён 1,0-литровым 2-цилиндровым двигателем мощностью 112 лошадиных сил. RZR имеет полный привод, а масса мотовездехода составляет 745 килограммов. Багги полностью стандартный — такой аппарат можно купить в дилерском центре.
Что касается мотоцикла Siuzuki, то он намного легче соперника и весит всего 198 килограммов. Двигатель GSX-R развивает 140 сил. В начале 2000-х это был один из самых востребованных спортбайков, а теперь к нему добавили несколько модификаций, включая внедорожные шины и защиту агрегатов.