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16:24

В припаркованной на солнце машине испекли печенье

На пике температура в салоне достигла 85 градусов по Цельсию

Национальная метеорологическая служба американского штата Небраска решила наглядно объяснить, почему нельзя оставлять в припаркованной машине детей и животных. Для этого они положили под лобовое стекло тесто для печенья. Спустя восемь часов оно было полностью готово.

Всего через 45 минут тесто начало подниматься. Спустя час температура противеня достигла 79 градусов по Цельсию, печенье нагрелось до 67 градусов. Даже те части автомобиля, которые не находились под прямыми солнечными лучами, нагрелись до 48 градусов — например, заднее сидение, на котором мог сидеть оставленный в автомобиле ребенок.

Если вы интересовались, насколько жарко будет сегодня — мы собираемся испечь печенье, используя только солнце и наш автомобиль. Будем держать вас в курсе!

Примерно через шесть часов автомобиль немного перепарковали, чтобы солнечные лучи попадали на лобовое стекло и эксперимент продолжился. К этому времени печенье уже успело зажариться, а температура заднего сидения поднялась до 63 градусов по Цельсию. После восьми часов выпечка была полностью готова, а противень к этому времени нагрелся до 85 градусов.

В последние недели на территории западной и северо-восточной части Америки установилась аномальная жара — в пиковые моменты температура достигает 38 градусов по Цельсию. Несмотря на это, в год на территории США фиксируют в среднем 38 детских смертей из-за того, что их оставили в припаркованном автомобиле.