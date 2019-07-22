В припаркованной на солнце машине испекли печенье

Всего через 45 минут тесто начало подниматься. Спустя час температура противеня достигла 79 градусов по Цельсию, печенье нагрелось до 67 градусов. Даже те части автомобиля, которые не находились под прямыми солнечными лучами, нагрелись до 48 градусов — например, заднее сидение, на котором мог сидеть оставленный в автомобиле ребенок.
Update: 45 minutes in. Biscuits are rising. pic.twitter.com/IFGxhV486T— NWS Omaha (@NWSOmaha) July 18, 2019
Примерно через шесть часов автомобиль немного перепарковали, чтобы солнечные лучи попадали на лобовое стекло и эксперимент продолжился. К этому времени печенье уже успело зажариться, а температура заднего сидения поднялась до 63 градусов по Цельсию. После восьми часов выпечка была полностью готова, а противень к этому времени нагрелся до 85 градусов.
Biscuits are starting to get a slightly golden tinge to them. pic.twitter.com/ptL24RHQfs— NWS Omaha (@NWSOmaha) July 18, 2019
В последние недели на территории западной и северо-восточной части Америки установилась аномальная жара — в пиковые моменты температура достигает 38 градусов по Цельсию. Несмотря на это, в год на территории США фиксируют в среднем 38 детских смертей из-за того, что их оставили в припаркованном автомобиле.