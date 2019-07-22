В припаркованной на солнце машине испекли печенье

Примерно через шесть часов автомобиль немного перепарковали, чтобы солнечные лучи попадали на лобовое стекло и эксперимент продолжился. К этому времени печенье уже успело зажариться, а температура заднего сидения поднялась до 63 градусов по Цельсию. После восьми часов выпечка была полностью готова, а противень к этому времени нагрелся до 85 градусов.