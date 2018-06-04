Спорткар оснастили системой кратковременного повышения мощности двигателя

Пульс

Американцы построили Porsche Boxster с водительским креслом по центру

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4 июня 2018

Калифорнийское тюнинг-ателье Bisimoto Engineering разработало версию Porsche Boxster с центральным расположением водительского кресла. Видео с необычным автомобилем размещено на YouTube-канале TheHoonigans.

Спорткар построен в единственном экземпляре. Его масса существенно снижена за счет широкого использования в конструкции углепластика. Автомобиль получил каркас безопасности, систему увеличения мощности, похожую на формульную KERS, а также цифровое салонное зеркало. На него транслируется картинка с камеры заднего вида.

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Кроме того, машина оснащена 19-дюймовыми колесными дисками, выполненными из карбона. Каждый из них весит менее девяти килограммов.

Система кратковременного повышения отдачи двигателя работает по аналогии с KERS в болидах Формулы-1, однако без возможности рекуперации энергии. После нажатия на кнопку To Pass мощность битурбомотора увеличивается с 426 до 533 лошадиных сил. Вторая кнопка на руле — Line Lock — предназначена для бернаутов. Она блокирует колеса передней оси.

Видео с YouTube-канала TheHoonigans.

Среди работ Bisimoto Engineering есть и более экстремальные модификации серийных машин. Например, минивэн Odyssey, оснащенный 3,5-литровым двигателем с двумя турбонагнеталями Turbonetics, отдача которого после доработок составила 1029 лошадиных сил.

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