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16:11

Коллекционная версия Duster выйдет тиражом 500 экземпляров

Dacia сделала спецверсию вседорожника под названием Black Collector

Румынская Dacia начала принимать заказы на ограниченную серию внедорожников Duster в исполнении Black Collector. Все 500 автомобилей будут реализованы на французском рынке по фиксированной цене 19 490 евро, что составляет 1,4 миллиона рублей по текущему курсу.

Dacia Duster Black Collector — это по-другому декорированная версия Prestige. Такие внедорожники оснащены медиакомплексом с Apple CarPlay, навигацией, климат-контролем, а также системой контроля давления в шинах и камерой заднего вида. Black Collector будут отличаться черным окрасом кузова с особой графикой, защитными ковриками, номерными табличками на порогах и аудиосистемой Focal.

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Машины специальной серии оснащаются турбомотором TCe 130 FAP объемом 1,33 литра и мощностью 130 лошадиных сил, а также пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод может быть только передним.

Российский брат-близнец Dacia Duster — Renault Duster — стоит от 719 000 рублей. Самая дорогая комплектация Drive Plus в зависимости от выбранного двигателя оценивается от 1 102 990 до 1 141 990 рублей.