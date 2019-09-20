Коллекционная версия Duster выйдет тиражом 500 экземпляров

Dacia Duster Black Collector — это по-другому декорированная версия Prestige. Такие внедорожники оснащены медиакомплексом с Apple CarPlay, навигацией, климат-контролем, а также системой контроля давления в шинах и камерой заднего вида. Black Collector будут отличаться черным окрасом кузова с особой графикой, защитными ковриками, номерными табличками на порогах и аудиосистемой Focal.
Машины специальной серии оснащаются турбомотором TCe 130 FAP объемом 1,33 литра и мощностью 130 лошадиных сил, а также пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод может быть только передним.
Российский брат-близнец Dacia Duster — Renault Duster — стоит от 719 000 рублей. Самая дорогая комплектация Drive Plus в зависимости от выбранного двигателя оценивается от 1 102 990 до 1 141 990 рублей.