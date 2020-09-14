В России слепой на оба глаза мужчина получил водительские права

Мужчина состоял на учете у офтальмолога еще с 2004 года из-за проблем со зрением, а в 2018 году врач поставил ему диагноз «слепота обоих глаз». Однако это не помешало мужчине в том же году получить водительское удостоверение.

В итоге прокуратура региона через суд добилась лишения мужчины прав, поскольку и-за своего недуга он «может подвергнуть себя и других участников дорожного движения опасности».

Сейчас региональный орган начал проверку ситуации, и пытается выяснить, при каких обстоятельствах слепому мужчине все же выдали права. Также они обещали проконтролировать, чтобы «водителя» обеспечили средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки.