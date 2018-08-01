Ford придумал систему мониторинга слепых зон для прицепов

Компания Ford представила расширенную систему мониторинга слепых зон, которая может контролировать пространство рядом с буксируемым прицепом. Первым уникальную для сегмента среднеразмерных пикапов функцию получит Ford Ranger.

Новая система — это два дополнительных ультразвуковых датчика, встроенных непосредственно в задние фонари пикапа. Они контролируют пространство по бокам прицепа и всей его длине. Сигнал о наличие транспортного средства в слепой зоне выводится до тех пор, пока оно не обгонит пикап.

Система мониторинга слепых зон с расширенной зоной покрытия работает и без прицепа. В этом случае на боковые зеркала выводится индикация о наличии машины в слепой зоне возле пикапа.

Ford Ranger

В мае Ford представил «умную» подвеску для экстремального пикапа F-150 Raptor. В ее состав входят электронноуправляемые амортизаторы Fox Racing, снабженными технологией Live Valve, позволяющей менять характеристики демпфирования каждой стойки по отдельности. Помимо этого, система адаптации к дорожным условиям способна определять отрыв передних колес от земли и предотвращать удары днищем при приземлении.