Кен Блок разбил винтажный раллийный Ford

Кен Блок попал в аварию на одном из спецучастков New England Forest Rally, в результате чего его гоночный Ford Escort Cosworth 1991 года выпуска перевернулся и загорелся. Сам Блок и штурман Алекс Джельсомино не пострадали, но автомобиль спасти не удалось. О причинах аварии Блок рассказал в своем Instagram.

По словам Блока, они шли на третьем месте, когда у машины возникли проблемы с коробкой передач. Во время левого поворота она слишком поздно переключилась, и Ford ударился о большой камень. В результате удара автомобиль несколько раз перевернулся, снова встал на колеса и сразу же загорелся.

Видео с YouTube-канала Hoonigan Bonus

Блок представил новую машину для участия в гонках сезона 2018 в октябре прошлого года. Ford Escort Cosworth построен в полном соответствии с техническими требованиями раллийной «Группы А» 90-х. В его основе лежит шасси Sierra RS Cosworth с турбированным двигателем, семиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. При этом даже интерьер машины выполнен в соответствии с оригинальным ралли-карами 1990 годов.